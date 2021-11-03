這枚不鏽鋼手錶竟值3千萬美金？史上最貴的百達翡麗如何遠拋Rolex

傳統印象中，最頂級的手錶應該是由貴金屬製成（甚至有時還會鑲上鑽石、寶石等元素進行點綴）。先撇開功能的複雜性不論，以K金打造的錶殼因為材質本身稀有且高貴，用來襯托手錶的收藏意義與價值顯得剛好而已。不過如果大家還有印象的話，目前世界上最貴的幾款手錶完全不符合上面的觀點，因為那些手錶既不是貴金屬材質，錶殼上也沒有加上其他寶石拉抬顏值，其中最貴的那款錶要數百達翡麗2019年獻給Only Watch慈善拍賣會的Grandmaster Chime 6300A，成交價格是讓人驚嘆連連的3,100萬美金！

百達翡麗的Grandmaster Chime 6300A於第8屆Only Watch拍賣會中以3,100萬美金的價格成交，寫下最貴手錶紀錄。（Patek Philippe 官網）

如果你覺得6300A可能只是特例，來看看最貴手錶排行榜的二、三名吧。第二名是2017年富藝斯拍賣行於紐約手錶專拍落槌的勞力士Daytona 「Paul Newman」6239，這款錶的成交金額約為1.700萬美金；第三名同樣是富藝斯拍賣行經手、2016年所拍出的百達翡麗（簡稱PP）第一款萬年曆計時碼錶Ref. 1518，這款錶成交價格約莫是1,200萬。

是不是很意外呢，目前高居手錶身價排行榜的前三名竟然沒有一款的錶殼是貴金屬製成，反而統統都是不鏽鋼。

勞力士Daytona 「Paul Newman」 6239由於曾為Paul Newman本人擁有並長時間佩戴，因此在拍賣會上以美金1700萬的金額售出。（Getty Images）

另一個例子是PP的萬年曆計時碼錶Ref. 1518。這個型號原本的生產數量就不多，其中以不鏽鋼材質製作的更是鳳毛麟角，使其得以拍出1,200萬美金的價格。

再以近期的例子舉證，百達翡麗2021年新出的Nautilus 5711/1A 「PVictory Lap」版本——也就是綠面的金鷹5711/1A-014，它不久前在Antiquorum安帝古倫舉行的拍賣會上以將近50萬美金的價格售出！

要知道金鷹5711還有玫瑰金版本5711/1R，K金錶殼的5711比起不鏽鋼款的定價高出約1.7倍，目前5711/1R在水貨市場的身價平均來看約有17至18萬美金的水準，結果在安帝古倫售出的單封5711/1A-014竟然賣出比玫瑰金款價格高出兩倍以上的數字，看到這裡真的是會有點黑人問號：「為什麼收藏家重視不鏽鋼材質手錶更勝於貴金屬材質？」

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在回答這個問題前，我們不妨回望一下歷史。在20世紀的大多數時間裡，就像文章開頭提到的傳統印象，愈貴的手錶往往都會有貴金屬和寶石裝飾等這些必備元素，所以當時的市場也很難想像會有一天像現在般，收藏家反而瘋狂去追捧一些不鏽鋼手錶，甚至花費比貴金屬高出許多的代價也在所不惜。

今日市場搶翻天的金鷹5711由於高級運動錶熱潮而崛起，2021年百達翡麗發表有年度限定色彩意味的綠面5711/1A-014，間接導致其身價超越同款的玫瑰金款式5711/1R兩倍有餘。（Patek Philippe 官網）

早期一些頂級懷錶或手錶往往是出自收藏家個人向錶廠訂製的特殊款，既然是訂製的，表示數量一定不多，甚至就那麼唯一一隻。由於收藏家追求的是獨特性與奢華風格，因此會想選擇用高價的K金製作錶殼不難理解。

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再舉個例子，前述提到的PP萬年曆計時碼錶Ref. 1518，它的產品週期大概介於1940至1950年代的十幾年間，根據品牌內部紀錄，Ref. 1518當時只生產了少少的281隻，其中大多數都是黃金材質製作，但其中有60隻是玫瑰金製成，至於不鏽鋼材質的更是少之又少，僅有區區的4隻而已。這應該是考量到當時市場的需求，收藏家多半都想要貴金屬材質，所以不鏽鋼款有點像是試試水溫，產量相對稀少。結果因為無心插柳的關係，導致不鏽鋼的Ref. 1518流傳到現代反而變成物以稀為貴，身價狠超當年身為主力產品的K金款。

一般情況下不鏽鋼材質的市場價值還是不如貴金屬，但在某些特定款式身上，由於鋼殼的比例相對稀有，反而導致它們的身價水漲船高，甚至出現「金不如鋼」的特殊情況。（Audemars Piguet 官網）

所以從以上的例子我們大概已經可以歸結出答案，現在之所以會有些不鏽鋼手錶價格比貴金屬好上不少，實際上是和供需關係有關。並不是說不鏽鋼材質的價值和保值性已經凌駕在貴金屬之上，而是因為「稀有」的原因。在這種情況下，稀有珍貴的並不是不鏽鋼材質，反而是手錶本身，包括上面提到的PP Grandmaster Chime 6300A或Ref. 1518等，它們採用不鏽鋼材質製作的款式都少到不能再少了。在這種情況下才會導致鋼殼的市場價值高於貴金屬；不過在一般情況下，貴金屬手錶的價值還是高過鋼殼，這也是無庸置疑的。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：什麼原因讓不鏽鋼材質寫下最貴手錶價格紀錄？】