OMEGA｜2021年登月手錶新舊版9月行情　新款先升後跌接近舊款定價

OMEGA在2021年初發表了全新一代的Speedmaster超霸登月錶，新舊兩代最主要的變化在於機芯從沿用許久的1861改升級至大師天文台認證3861，而且一如舊版登月錶，新版也有搭配碳纖維玻璃膠鏡面和藍寶石水晶鏡面2種設計，加上其他細節微調以及採用不同材質的錶殼等等，使得新版登月錶一上市便選擇眾多，讓人在入手前頗有煩惱。

然而如果你對機芯升級這回事並不是特別有感或在意，光以新舊兩代登月錶外觀的變化來說，可能也還沒有明顯到會驅使你非要買新版不可，以系列中入手門檻較親切的碳纖維玻璃膠鏡面版本為例，在目前手錶上市已經邁入第9個月後的現在，登月錶的行情表現如何呢？最近有外媒便追蹤了新舊版採用碳纖維玻璃膠鏡面的登月錶在2021年這9個月來的行情發展趨勢。結果跟我們預期的似乎有點不太一樣⋯⋯

舊版登月錶311.30.42.30.01.005目前行情較2021年1月有所增長，從原本的4000歐元多一點上漲到接近5000歐元。（OMEGA官網）

舊版的碳纖維玻璃膠鏡面登月錶（型號311.30.42.30.01.005）國外定價為5千歐元，在2021年1月推出新版前，登月錶通常都可以打折後的價格入手，這種情況直到新版推出後的首三、四個月也都一樣。不過在4至6月時，舊版登月錶有點令人驚訝地市場價格罕見超越定價，但也只是超定價約幾百塊歐元的微溢價程度而已。然後到了7月時，舊版登月錶的價格又開始由巔峰往下降，至今兩個月後都維持在稍低於定價一點點的水準。

新版登月錶310.30.42.50.01.001定價原本就比較高，從上市至今九個月，它的行情則是呈現先漲後跌的曲線，目前可以以低於定價的折扣入手。（OMEGA官網）

另一方面，新版碳纖維玻璃膠鏡面登月錶（型號310.30.42.50.01.001）國外定價相對高一點，一下跳到6千3歐元，在它剛發表時曾經在短時間內價格被喊到7千歐元左右，可是沒多久後就開始走跌。雖然在5至6月間一度有穩住價格甚至還小漲，不過接下來迄今的三個月內又再持續往下掉一些，使得現在新版登月錶的市場價格不但可以問到折扣，甚至已經接近舊版登月錶的定價了。

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大致來說，在2021年9月，舊版登月錶的溢價率為-2％，不過手錶的市場價格和2021年年初相比已經有20%的成長幅度；而在新版登月錶方面，目前它的溢價率更低，來到-12%，而且它的市場價格比起2021年年初也呈現負成長（-22%），經過九個月之後，現在反而舊版的市場價格表現比新版更好。

外媒追蹤新舊版採用碳纖維玻璃膠鏡面的登月錶在2021年這9個月來的行情發展趨勢（Instagram@watchanalytics）

從登月錶的例子可以看出，通常人氣系列推出新作剛開始都會帶動手錶的行情長一波上去，然後經過一段時間會開始往下掉，接著一段時間價格會處於比較平穩的狀態，然後絕版的魅力開始發酵，人們會開始回頭去找已經停產的產品。

因此在這種趨勢之下，我們會發現一個有趣的現象，那就是新版登月錶的定價雖然比舊版高出一截，但是九個月過去後，現在新版和舊版的登月錶市場價格已經拉近到很接近的地步，當然定價高的新版市場價格還是略高一些，從中突顯出有些買錶人認為新版的定價一下升高太多，所以他們更願意去追外觀看起來差不多、但入手門檻也較低的舊版登月錶。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2021年至今歐米茄新舊版超霸登月錶價格行情分析】