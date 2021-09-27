Rolex勞力士GMT-Master II沙士圈價格穩升15%　性價比高值得入手

勞力士的GMT-Master II系列以不鏽鋼錶殼的百事圈126710BLRO和藍黑圈126710BLNR最受市場歡迎，這兩款港幣定價$75,400，但實際行情都被拉高到將近14萬甚至17萬，至於系列中的K金款定價又動輒超過25萬港幣，先不論有沒有超定價，光是25萬定價這個門檻就不是隨便能跨得過的距離，因此有些錶迷會將目光放在系列目前唯一的永恆玫瑰金鋼款式——126711CHNR身上，這款的港幣定價$115,500，雖然門檻比鋼殼高一點，但相對來說它的溢價率也沒兩款鋼殼高。

說到126711CHNR，它其實也是勞力士距今最新研發的雙色陶瓷圈作品，過往品牌雖然分別在2005年推出黑色陶瓷圈和2013年推出咖啡色陶瓷圈，但直到2018年發表126711CHNR才首度將黑色與咖啡色雙色陶瓷整合在一隻錶的錶圈上，成為勞力士繼藍／黑與紅／藍等雙色陶瓷圈後，第三種雙色組合的陶瓷圈（品牌旗下也就只有帶兩地時間功能的GMT-Master II才有雙色陶瓷圈設計，其他採用陶瓷圈的系列則都是單色）。

勞力士至今最新的雙色陶瓷圈將黑色與咖啡色結合起來，半金半鋼設計吸引了不少買家入手（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 4

從中可知126711CHNR的棕勞力士距今最新研發的雙色陶瓷圈／黑（人稱沙士圈）雙色陶瓷圈目前屬於勞力士手錶的一種特殊色，加上它又是系列唯一結合不鏽鋼與K金材質的作品，包括錶圈邊緣、錶冠以及三板帶的中央鍊節都以永恆玫瑰金製成，半金半鋼的組合搭配雙色陶瓷圈，建構出系列中唯一的豐富色彩層次組合。

圖中可見沙士圈從2020年8月到2021年8月的市場價格變化。（Instagram@watchanalytics）

過往市場往往聚焦在126710BLRO（百事圈）和126710BLNR（藍黑圈）這兩大巨頭身上，因此沙士圈126711CHNR受到的矚目相對就沒這麼高，這點也反映在手錶的溢價率上。根據外媒提供的資料，這款錶的歐元定價為14,200（約合港幣13萬），但是約在一年前的2020年8月左右，沙士圈的市場行情雖然超出定價，但其實也只略高於它的定價而已（當時市場價格約為15,500歐元，約合港幣14萬2），從中可見它的搶手程度只是一般般。

圖為沙士圈目前的市場行情與定價對照。（Instagram@watchanalytics）

不過勞力士運動錶這幾年的共同現象就是：只要不是冷門款，那麼任何一款的價格好像每年都在往上漲——只是漲多漲少的問題而已。以沙士圈為例，一年過去後，由外媒所揭示的價格走向，我們發現這款錶從今年1月行情漲到17,000歐元（約合港幣15萬6）後，再到大半年後的2021年8月，價格又再漲上去達到17,900歐元（約合港幣16萬4）的水準，等於一年內它的價值就成長了15%之多，目前17,900歐元這樣的身價也使手錶的溢價率衝高到26%！

相關文章：Rolex勞力士Datejust價格懶人包 不鏽鋼錶殼去年升幅達4.3至5.5%（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 24

沙士圈的市場價格逐年穩步成長，目前溢價率約有26%，約港幣17萬上下的水準，行情和百事圈126710BLRO接近，但入手難度倒不像百事圈高得誇張。（Instagram@rolex）

其實沙士圈的行情頗有意思，它現在等於和百事圈126710BLRO的市場價格在伯仲之間，當然以受歡迎程度來論，更多人應該還是會想選百事圈。但是如果站在客觀角度，若兩款錶的入手價格都差不多14至16萬港幣，那麼錶殼成份含有貴金屬的126711CHNR照說保值性應該更穩固才對。不過以今日市場的趨勢，某些不鏽鋼手錶的保值性已經不見得落在貴金屬之後，然而若你對百事圈沒有特別偏好，純粹喜歡GMT-Master II又想早日入手，那麼沙士圈真的不失為一個性價比還算高的替代方案。

相關文章：Rolex勞力士Sky-Dweller年曆錶價格懶人包 橡膠錶帶定價比皮帶高（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 14

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士GMT-Master II沙士圈一年內價格穩步上漲 最新行情整理】