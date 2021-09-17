愛彼AP新一代皇家橡樹離岸型萬眾期待登場　20年來首次重新設計

來到2021年9月，愛彼（Audemars Piguet）對外發布皇家橡樹Royal Oak Offshore的全系列新作，其中主打頭炮，是全新一代43mm錶款，共五款新作，每一位愛彼粉絲都絕不能錯過。

煙燻淺棕色錶面鐫刻「Méga Tapisserie」超大型格紋裝飾圖案，搭配黑色計時器與外區、螢光塗層白金立體時標與皇家橡樹指針、黑色內錶圈。(圖片提供：Audemars Piguet)

五款全新43毫米Royal Oak Offshore腕錶，採用鈦金屬、18K玫瑰金或精鋼錶殼。繼2000年代初期Royal Oak Offshore首批44毫米錶款面世之後，這是愛彼首次對系列進行重新設計。

18K玫瑰金款式搭配黑色陶瓷錶圈、18K玫瑰金按鈕保護裝置、經防炫光處理藍寶石水晶玻璃鏡面與底蓋，防水深度高達100米。(圖片提供：Audemars Piguet)

全新Royal Oak Offshore43毫米錶款的經典特徵依然醒目，但透過更細膩的人體工學設計確保佩戴時服貼舒適。錶殼邊緣呈現更大的拋光倒角，搭配略呈弧面的錶圈、旋入式錶冠與計時按鈕。鈦金屬錶款搭配鈦金屬錶圈，精鋼及18K玫瑰金錶款則以陶瓷錶圈營造強烈的雙色對比效果。

精鋼錶殼款式，搭配黑色陶瓷錶圈、按鈕與旋入式錶冠。(圖片提供：Audemars Piguet)

搭載4401自動上鍊機芯這個最新的愛彼自製一體式計時碼錶機芯，配備導柱輪與飛返功能，無需先按下停止或歸零按鈕，就可重新啟動計時。垂直離合機制確保計時指針在計時碼錶啟動或停止時不會顫動。專利無需重置機制，確保每個計時器的指針都完美歸零。

鈦金屬錶殼配搭藍色快拆式橡膠錶帶，又有另一番味道。(圖片提供：Audemars Piguet)

透過藍寶石水晶玻璃底蓋，可欣賞專門為其打造的全新黑色22K玫瑰金自動盤，以及機芯的日內瓦波紋、拉絲打磨、粒面畫圈打磨等無比精緻的精修裝飾。隱藏於背後的導柱輪及歸零錘的機制也可一覽無遺。

4401自動上鍊機芯提供70小時動力儲存，防水深度高達100米，使Royal Oak Offshore系列可供選擇的機芯功能更加齊全。

同樣是鈦金屬錶殼，還有搭配灰色陶瓷錶圈的版本。(圖片提供：Audemars Piguet)

特別要說的還有全新的Royal Oak Offshore 43毫米錶款都搭備愛彼全新快拆式錶帶，「一鍵式」錶帶更換系統讓你可以輕鬆地自行更換錶帶及錶扣。雙重推鎖裝置安全可靠，確保佩戴於腕間的時計絕不鬆脫。