Hublot最誇張之作：超級寶石彩虹錶　耗費1,200小時處理寶石

Hublot誇張起來可以有幾誇張？我從來不敢想像。即使有了心理準備，到看到實物，還是難免嚇一跳。今次的作品，叫作Big Bang Integral一體式陀飛輪。

兩款超級寶石彩虹錶是Hublot另一次搶盡鋒頭的表演。(圖片提供：Hublot)

兩款新作分別以白金及皇金製成錶殼。對呀，叫皇金我沒寫錯字，英文King Gold的這18K金是Hublot特別製作的擁有較溫暖色調的黃金，Hublot做甚麼你都不會說他誇張的，對嗎？

錶師歷時1200個小時來精選寶石的類別與色彩、切割寶石以及鑲嵌寶石。(圖片提供：Hublot)

但這麼喜歡誇張的Hublot，卻原來從未將彩虹的七種色斕彩同時呈現於一款腕錶的設計之中。今次品牌正式推出兩款高級珠寶腕錶，把彩虹的斑斕華彩從錶殼蔓延至錶盤，再到錶鏈，我們看到了除了一直點頭外也不能有其他反應了。

一枚完全由Hublot自主設計和製造的錶廠自製機芯絕不欺場。(圖片提供：Hublot)

透過藍寶石鏡面，錶廠自製陀飛輪自動上鏈機芯的機械魅力一覽無遺。這枚Big Bang Integral一體式陀飛輪高級珠寶腕錶採用隱秘式鑲嵌工藝，共鑲嵌484顆七種不同類型的長方形切割寶石，總重約36卡。腕錶新品配備43毫米直徑錶殼，整體造型格外吸睛。但在迷倒於眼前色彩的同時，你實在不應忽略製錶師歷時1200個小時來精選寶石的類別與色彩、切割寶石以及鑲嵌寶石這事實。

白金版本帶了和皇金版本不一樣的味道。(圖片提供：Hublot)

為襯托腕錶呈現的迷人漸變色彩，這款腕錶所有細節均經過精心雕琢，包括其機械裝置是一枚完全由Hublot自主設計和製造的錶廠自製機芯。機芯的6點鐘位置設有和腕錶本身一樣矚目的陀飛輪，採用自動上鏈設計，配備透過錶盤清晰可見的微型擺陀和三塊透明藍寶石錶橋。