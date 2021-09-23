ROLEX勞力士｜黃金、白金、玫瑰金橡膠錶帶Daytona一年價格行情
/ 2021.09.23
不過，由於勞力士2021年新增採用隕石面盤或是時標鑲鑽的膠帶Daytona，這也使得部分膠帶Daytona的定價連帶跨越二十六萬大關，不過隕石面或是時標鑲鑽畢竟還是系列中的少數，一般追求膠帶Daytona的人，往往還是以金屬太陽放射紋面盤搭配幾何造型時標的款式為主。
近幾年Daytona的行情看漲，普遍來說各種材質的Daytona在短時間內都可能出現不算小的漲幅，讓人有一種愈早買愈賺的感覺。的確，同一款膠帶Daytona在一年前後真的會有不小的價格差異。國外媒體追蹤了膠帶Daytona目前三種材質（黃金、白金、永恆玫瑰金）從2020年8月至2021年8月這一年間的市場價格變化（今年才上市的隕石面和鑽石時標款不算在內），發現才過了一年的時間而已，現在想買膠帶Daytona的價格又變高了。
黃金膠帶Daytona在過去一年內的市場行情穩步上升，目前溢價率衝高到35%，表現甚至還高於白金和永恆玫瑰金款。（Rolex官網）
首先瞭解一下三款膠帶Daytona的定價，黃金款116518LN的定價為27,250歐元、白金款116519LN和永恆玫瑰金款116515LN的歐洲定價都比黃金款略高一些。
目前三種材質的膠帶Daytona市場行情大概反映出定價差異，白金和永恆玫瑰金款的身價比黃金款高一點點，不過值得注意的是，黃金款在過去一年來有一點迎頭趕上的味道，因為它目前在歐洲的平均行情來到36,800歐元，比定價高出9,550歐元，溢價率上看35%。
永恆玫瑰金款膠帶Daytona過去一年內身價也悄悄上漲超過8000歐元，不算小的差距還滿傷消費者荷包的。（Rolex官網）
反觀白金和永恆玫瑰金款目前的行情38,200歐元雖然高於黃金款，但是這兩款的溢價率反而還比較低一些（28%），不過無論白金或永恆玫瑰金款膠帶Daytona，他們從2020年8月至今，價格也是在逐步上升中，從3萬歐元到2021年1月時的33,500歐元，來到現在則又默默漲到38,200歐元。
從以上這幾款膠帶Daytona的例子可知，原本定價就已經不低的它們，在市場上的搶手度似乎每年都在加溫，這也反映在手錶的身價中，單以白金或永恆玫瑰金款為例，一年前後的身價就相差到快要台幣27萬（約港幣7萬6），讓人不免好奇Daytona究竟能夠持續炙手可熱到何時才會出現一絲降溫的徵兆。
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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：解析勞力士黃金、白金、永恆玫瑰金膠帶Daytona一年價格行情變化】