ROLEX勞力士｜黃金、白金、玫瑰金橡膠錶帶Daytona一年價格行情

ROLEX勞力士人氣系列Daytona款式多元，其中貴金屬材質的Daytona比起不鏽鋼或是金鋼錶殼多了一種錶帶選擇，那就是勞力士獨家的Oysterflex橡膠錶帶，自從2017年品牌決定將Oysterflex橡膠錶帶導入Daytona系列後（原本的皮錶帶則被趁勢取代），對於鎖定此系列貴金屬款式的人無疑多了一個價格更親切的下手目標，因為搭配貴金屬鍊帶的Daytona往往定價都突破百萬，相較下目前搭配Oysterflex橡膠錶帶的款式定價大多還能維持在百萬以下。

不過，由於勞力士2021年新增採用隕石面盤或是時標鑲鑽的膠帶Daytona，這也使得部分膠帶Daytona的定價連帶跨越二十六萬大關，不過隕石面或是時標鑲鑽畢竟還是系列中的少數，一般追求膠帶Daytona的人，往往還是以金屬太陽放射紋面盤搭配幾何造型時標的款式為主。

近幾年Daytona的行情看漲，普遍來說各種材質的Daytona在短時間內都可能出現不算小的漲幅，讓人有一種愈早買愈賺的感覺。的確，同一款膠帶Daytona在一年前後真的會有不小的價格差異。國外媒體追蹤了膠帶Daytona目前三種材質（黃金、白金、永恆玫瑰金）從2020年8月至2021年8月這一年間的市場價格變化（今年才上市的隕石面和鑽石時標款不算在內），發現才過了一年的時間而已，現在想買膠帶Daytona的價格又變高了。

黃金膠帶Daytona在過去一年內的市場行情穩步上升，目前溢價率衝高到35%，表現甚至還高於白金和永恆玫瑰金款。（Rolex官網）

首先瞭解一下三款膠帶Daytona的定價，黃金款116518LN的定價為27,250歐元、白金款116519LN和永恆玫瑰金款116515LN的歐洲定價都比黃金款略高一些。

目前三種材質的膠帶Daytona市場行情大概反映出定價差異，白金和永恆玫瑰金款的身價比黃金款高一點點，不過值得注意的是，黃金款在過去一年來有一點迎頭趕上的味道，因為它目前在歐洲的平均行情來到36,800歐元，比定價高出9,550歐元，溢價率上看35%。

永恆玫瑰金款膠帶Daytona過去一年內身價也悄悄上漲超過8000歐元，不算小的差距還滿傷消費者荷包的。（Rolex官網）

反觀白金和永恆玫瑰金款目前的行情38,200歐元雖然高於黃金款，但是這兩款的溢價率反而還比較低一些（28%），不過無論白金或永恆玫瑰金款膠帶Daytona，他們從2020年8月至今，價格也是在逐步上升中，從3萬歐元到2021年1月時的33,500歐元，來到現在則又默默漲到38,200歐元。

從以上這幾款膠帶Daytona的例子可知，原本定價就已經不低的它們，在市場上的搶手度似乎每年都在加溫，這也反映在手錶的身價中，單以白金或永恆玫瑰金款為例，一年前後的身價就相差到快要台幣27萬（約港幣7萬6），讓人不免好奇Daytona究竟能夠持續炙手可熱到何時才會出現一絲降溫的徵兆。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：解析勞力士黃金、白金、永恆玫瑰金膠帶Daytona一年價格行情變化】