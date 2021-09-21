Bulgari四大天王齊入選殿堂級日內瓦鐘錶大賞決賽　最具實力是？

日內瓦鐘錶大賞是高級腕錶界至高的榮譽殿堂，每年選出的優勝作品都是站在錶壇頂尖之作，即使只是入選決賽也都代表了其高度認受性。作為鐘錶大賞常客的Bulgari今年派出四個成員參與競逐獎項並全部成功入圍，足見實力非凡。

Bulgari的製錶技術已經是當今錶壇最一流份子。(圖片提供：Bulgari)

首先要講的，是個人認為最具實力的Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕錶，它是目前世上最薄的萬年曆腕錶，僅5.80毫米的極薄錶殼內藏超過408枚零件，而不影響彼此和諧運轉。為了製作厚度僅2.75毫米的機芯，工程師採用了全新製錶工藝手法，搭載微型自動盤，在不縮小零件尺寸的情況下，充分利用機芯零件之間的空間去達到如此纖薄的成效。

Octo Finissimo Perpetual Calendar 超薄萬年曆腕錶是目前世上最薄的萬年曆腕錶，僅 5.80 毫米的極薄錶殼內藏超過 408 枚零件。(圖片提供：Bulgari)

第二枚Octo Roma WorldTimer世界時區腕錶，可同時顯示24座城市的時間，即24個時區。功能由全新自製整合機芯驅動，於BVLGARI Le Sentier機芯工坊內開發並製造，共有 261組部件。錶盤資訊的分佈包括中央的時針、分針和秒針，以及外緣的雙旋轉圓盤：一個顯示24座參考城市，另一個則是24小時刻度，結合成簡單、清晰的時間顯示。

Octo Roma WorldTimer 世界時區腕錶，可同時顯示 24 座城市的時間，即24 個時區。(圖片提供：Bulgari)

展現女性魅力，的Divas’ Dream Peacock Dischi腕錶以天然孔雀羽毛妝點鑲嵌錶盤。品牌在錶盤鑲飾24個手工裁剪的孔雀羽毛元素，正中間的圓點設計宛如孔雀羽毛的「眼睛」花紋。羽毛是從近500根羽毛中精挑細選而來，顏色、質感與和諧度都是最高水準。被選中的羽毛需先以古老的黃銅蒸氣機處理，以還原天然的光澤與色彩。接著進行修剪、黏合、裁切與組合工序，創造出如絲般光滑的馬賽克鑲嵌圖案。

Divas’ Dream Peacock Dischi腕錶以天然孔雀羽毛妝點鑲嵌錶盤。(圖片提供：Bulgari)

最後一枚展現品牌高級珠寶功力的Serpenti Barocko高級珠寶腕錶，運用先進的金工技巧使手鐲保持靈活，方便配戴。組裝之精細令作品需耗時1,200小時才能完成，同時工匠需以600小時方可完成寶石切割及鑲嵌等工序。