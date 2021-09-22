Tag Heuer黑夜潛水者　經典重生配新裝繼續漆黑中大放光明

自四月份於日內瓦「Watches and Wonders」高級鐘錶展期間推出最新Aquaracer Professional 300腕錶系列已經驚為天人，短短幾個月間，TAG Heuer已經又準備好為系列推出三款全新作品，由此看來品牌對於這系列的寄望絕對大。

Watches and Wonders期間推出最新Aquaracer Professional 300腕錶系列已經驚為天人，短短幾個月間，TAG Heuer又為系列推出三款全新作品。(圖片提供：Tag Heuer)

三款新作當中最受注目的，一定是重新演繹TAG Heuer經典夜光錶盤設計的全黑Aquaracer Professional 300 Night Diver。說起Night Diver，TAG Heuer粉絲一定不會陌生，這型號於1980年代中首度推出，瞬即成為市場搶手款式。今次以Aquaracer Professional 300重出江湖，原版的獨有的特色細節都被保留之餘，技術上卻更上一層樓。

以聞名的十二刻面錶圈與其橫紋雕刻錶盤，成就一款高雅的現代經典。(圖片提供：Tag Heuer)

有著黑色DLC塗層的新Night Diver，錶圈、錶冠、錶背與橡膠錶帶上，均設啞黑色DLC塗層，以近乎鑽石的碳（Diamond-like carbon）為物料，加上錶圈選用黑色陶瓷，可說是極端環境而設。

黑色DLC 精鋼旋入式錶背，防水性能高達300米。(圖片提供：Tag Heuer)

「Night Diver」另一招牌特色的全夜光錶盤，表面以泛綠色的Super-LumiNova夜光塗料，提供極高可讀性。為確保佩戴者即使在極暗環境中仍能清晰讀時，腕錶的分針和中央指針都注入藍色夜光，與錶盤的綠色夜光構成鮮明對比；時針和12時、3時、6時與9時刻度則注入綠色夜光，其餘的八角形刻度亦設黑漆飾邊。單向旋轉錶圈上的12時標示，對於準確量度下潛時間以保安全至關重要，該處的三角形亦注入藍色夜光，呼應分針和中央指針的藍色夜光。

Aquaracer Professional 300 Tribute to Ref. 844將僅製作844枚，於9月正式推出。(圖片提供：Tag Heuer)

另一新款Aquaracer Professional 300 Tribute to Ref. 844同為系列焦點之作，拋光與緞面打磨第五級鈦金屬錶殼，配黑色陶瓷單向旋轉錶圈，用上Calibre 5自動機芯，相當值得信賴。最後加上共有兩個顏色的精鋼版Aquaracer Professional 300，同樣用上Calibre 5自動機芯，給予你相當多選擇。