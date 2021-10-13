Gucci百周年｜推出一系列G-Timeless手錶及Hortus Deliciarum珠寶

誕生於1921年的意大利時尚品牌Gucci ，為迎接品牌創立百年，創意總監Alessandro Michele推出了Hortus Deliciarum歡愉花園系列珠寶，而Gucci的經典腕錶G-Timeless也推出了一連串閃耀奪目的高級時計。

系列作品從珠寶、鑽石到腕錶，無不融入精湛工藝和華麗寶石，以及象徵Gucci的GG logo 、自然景致、蜜蜂等經典元素，讓人猶如置身花團錦簇的神祕花園中，三者元素設計出既實戴又高級的迷人腕錶。一起來看看全新的 4 款設計吧！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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Dancing Bees Automatic系列

採用18K白金與鑽石打造，搭載瑞士製造機芯， 表面上設計有18隻蜜蜂，並提供兩種尺寸選擇－寬大錶面與適合纖細手腕的小型錶面，兩款的鍊帶上皆綴有500顆以上的鑽石，非常適合情侶一起配戴！

Dancing Bees Tourbillon系列

錶面也以金蜜蜂為裝飾，搭配質感光滑的牛眼石錶面與Gucci蜜蜂圖案的陀飛輪，不斷旋轉的陀飛輪框架所呈現的極致工藝與迷人的視覺盛宴，更是高級製錶的象徵，也讓整體的設計更為精美。

Gucci 25H系列

主打機體超薄、厚度僅7.2毫米的現代化設計，外觀取自於現代建築的圓滑輪廓，採用不鏽鋼等實用的工業材質製造，錶面上磨砂的水平線條與表面強調出明暗對比，12點鐘方向的GG logo及機芯名稱GG727.25.A的篆刻，讓佩戴著能若有似無地展現名錶的魅力。

G-Timeless Pavé系列

18K白金的G-Timeless Pavé鑲滿428顆鑽石的錶面充分表露Gucci對鑽石工藝的全心投入，並手工鑲嵌了星星、蜜蜂、GG lodg的鑽石時標，外型十分獨特！就連錶冠上也鑲有13顆鑽石，更備有多款可替換式鱷魚皮錶帶，從柔和的淡紫色到祖母綠等色調可做選擇，這款腕錶可說是Gucci革新了雍容華貴的定義。

Hortus Deliciarum 歡愉花園系列珠寶

Hortus Deliciarum珠寶系列共分為4大主題，以自然景致開啟系列章節，層層鑽石營造出瀑布意象，維多利亞式葉片與繁星則呼應著流星雨，更多的短穗綴飾、流蘇造型式項鍊及耳環作品，或是在墜鍊中央鑲上燦亮而明顯的藍寶石，男生配戴起來也相當有氣質。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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以動物王國為主題的第四章節，將咆哮的獅頭做為開闔鎖釦，金黃寶石具象化萬獸之王的霸氣、黃色綠柱石增強視覺效果，花朵、葉片、繁星等元素以鑽石鑲嵌與隱藏式鐫刻等工法呈現，整套珠寶給人一股威風凜凜之感。

最後，Alessandro Michele也推出了呼應天空色彩的2款碧璽及4款單顆寶石，以此作為瑰麗自然景致珠寶系列的收尾。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：Gucci 創立百年！ Hortus Deliciarum 系列珠寶、G-Timeless 腕錶系列新品搶先登台，一窺時尚品牌與瑞士鐘錶工藝的極致之作！】