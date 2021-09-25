Zenith網上商店限定款式極高評價　超多細節值得細心發掘

Zenith的作品當中最具代表性的設計，必然包括Chronomaster Original上面的三色計時盤。

網上商店限定款式作品上將刻度分成清晰易辨的三等份，不僅是為了呼應錶盤色調，同時能輕鬆讀取1/10秒刻度時間。(圖片提供：Zenith)

全新設計的Chronomaster Original新版腕錶於今年夏季時正式推出，在市場上受到極高評價，而今次Zenith就為這個系列推出了網上商店限定款式，想要得到就要乖乖上網下訂了。

三色設計主題更進一步延伸至深灰色油絨面皮革錶帶，只要細心看一下縫線就會發現細節。(圖片提供：Zenith)

這款重新演繹於1969年誕生的經典A386精鋼El Primero腕錶，搭載著名的El Primero自動計時機芯最新一代傑作，與一直備受追捧的El Primero自動計時腕錶一脈相承。腕錶採用38毫米無錶圈精鋼錶殼，保留與原創腕錶相同的比例設計，搭配泵式按鈕和隆起的「箱形」錶鏡。而為腕錶提供動力的是振頻高達5赫茲（36,000次/小時）的El Primero 3600型機芯，它是在原創機芯基礎上重新設計的升級版，配備1/10秒計時功能，動力儲存延長至60小時，採用更具現代感的鏤空結構和時尚的灰色調設計。

腕錶採用38毫米無錶圈精鋼錶殼，保留與原創腕錶相同的比例設計，搭配泵式按鈕和隆起的「箱形」錶鏡。(圖片提供：Zenith)

講到深入民心的三色錶盤，早前推出的Chronomaster Original腕錶和A386腕錶亦採用此設計。今次推出的網上商店限定款式，錶盤設計進一步突顯三色主題。圍繞錶盤的主體，被分為三部分，分別呼應計時盤的藍灰調三色。位於錶盤邊緣的刻度是A386腕錶一項歷史悠久的特色設計，經巧妙調整，應用於Chronomaster Original腕錶上。網上商店限定款式作品上將刻度分成清晰易辨的三等份，不僅是為了呼應錶盤色調，同時能輕鬆讀取1/10秒刻度時間。除了計時盤之外，錶盤的另一部分也採用與El Primero緊密相連的三色設計。

除了網上商店限定款外，為慶祝品牌錶廠專門店開幕，Zenith早前又推出了專門店獨家特別版Chronomaster Original。(圖片提供：Zenith)

三色設計主題更進一步延伸至深灰色油絨面皮革錶帶，錶帶右側的套環針腳縫線則與3時位置秒鐘計時盤同為藍色，而左側的淺灰色縫線對應小秒針，以微妙的方式展現細節。