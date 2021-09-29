Rolex｜勞力士Datejust實用地位崇高　玩法之多新手老手都想入手

勞力士Rolex的腕錶早買早享受，因為品牌之作總是有著持續升幅。相比起最多人談論的Submariner、Daytona等等出位的兄弟，勞力士有著一個比較內歛而標誌性的型號——Datejust。我們早前與大家分享過，Datejust相對受歡迎的不鏽鋼殼款於去年升幅達4.3至5.5%，雖然入場門檻比起另一個入門款Oyster Perpetual高上一點點，但勝在多變化夠靈活，既適合不同預算人士，亦都讓愛錶之士可以有更多玩法。

拜登所戴的Datejust 41mm（圖片來源：Rolex）

曾經我們以為Datejust在勞力士云云型號之中恍如一個普通人般不惹話題，怎料在今年初美國總統拜登就職時手上戴上一枚Datejust，大約要價5萬港元以上，旋即受到強烈批評和媒體討論，大概是指拜登都變「拜金」之意思。雖然腕錶確實可以反映個人性格，但首先，那枚藍面不銹鋼Datejust是第一夫人送給他的聖誕禮物，實在別具意義，日日戴也不出奇。而且美國總統戴名錶，也非新鮮事，例如50年代的美國前總統艾森豪就以戴著名的「總統錶」Day-Date而為人所津津樂道，更別說Datejust只是一個品牌的經典款「普通人」甚至沒有出位的花名。

勞力士今年發表四款Datejust 36面盤紛紛採用品牌引進的新工藝，其中有三款為棕櫚葉圖案面盤（圖片來源：Rolex）

Datejust雖然名氣不算巨大，但地位卻是無可比擬的，成就了Datejust市場的穩定性和普遍性。首先Datejust是1945年推出的作品，也是錶史上首個在錶盤3點鐘位置設有日期的自動腕錶，至今已經來到第76個年頭。因為標注了日期而加強了其實用性，每一個成功人士都對時間與日期非常著重，回歸初心，鐘錶就是要成為配戴者的好助手。所以除了拜登之外，亦有不少名人和政治家選擇Datejust，最著名的有邱吉爾。所以Datejust應該是務實的象徵，而非拜金。

Datejust的靈活多變不只新手，老手也愛收藏（圖片來源：Rolex）

除了功能性之外，Datejust亦以靈活性而引人入勝。其設計和物料細節配搭適合所有人、所有服飾。亦因如此，所以Datejust有很多玩法，價格也可以很多變，成為了錶迷的入門首選。但別以為Datejust只適合入門新手，因為在歷史上的多變配搭使之成為老手收藏家必玩的一個系列。尺寸由28mm、31mm、34mm、36mm再到41mm，錶盤有Buckley、Sigma、Pie Pan、Stella，物料可以有不鏽鋼、黃金、白金、孔雀石、青金石，甚至同一錶款男女皆宜，亦有夜光或非夜光、粗指針時標「Wide Boy」、「狗牙圈」等等可以選擇。最重要的是，玩到最後，Datejust是容許根據喜好而選擇配搭的變化，同時具備保值和升值能力，可謂「是一路戴一路升」的好選擇。

接下來再看看Datejust的拍賣價：

勞力士 | DateJust 型號16014 精鋼鏈帶腕錶，備日期顯示及白金錶圈，約1981年製，成交價：52,920港元（圖片來源：Sotheby's）