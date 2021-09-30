ROLEX水鬼｜元祖級占士邦配369錶盤190萬成交　6200/6204始祖疑雲

正所謂「擁有老鬼今生無悔」，所言的正是舊版勞士力水鬼（Rolex Submariner），說到當中最叫好叫座的，莫過於擁有勞士力「官方顏色」的綠水鬼。但說到老鬼，又怎及今回要介紹的這枚元祖級水鬼，生產自1954年的Rolex Submariner Ref. 6200。

生產自1954年的Rolex Submariner Ref. 6200，37mm配備A296機芯，成交價為205,500歐元（圖片來源：Watch Collecting）

剛剛在9月29日於Watch Collecting拍賣平台上拍完了這款歷史之作，37mm配備A296機芯，成交價為205,500歐元（近190萬港元），這枚「老鬼」是來自一位在世界各地從事石油工業並愛好潛水的地質學家，被他的侄女在其遺物中發現出來。雖然除了時標上的發光材料保存得很好，其狀態不算良好，亦失去了原廠錶圈以及錶鍊，但依然能夠拍出天價。

Rolex Ref. 6200「'BIG CROWN' Submariner」，Case No. 32'207，年份約1955，於去年11月在蘇富比以126,000瑞士法郎成交（圖片來源：蘇富比）

去年11月，於蘇富比曾拍出過一枚出產自1955年的同型號作品，當時成交價為126,000瑞士法郎（約100萬港元），甚至比起是次的還多了錶圈和錶鍊，相信除了狀態之外，1954年這個標誌性年份以及愈來愈稀有也是使之貴上近倍的原因。元祖級的Submariner Ref. 6200最初只生產300枚，序列號從319xx到32xxx不等，考慮到當年用於潛水和作為工作夥伴的用途遠大於收藏，在60多年後至今僅存數量已經買少見少。

Rolex Ref. 6202「Turn-O-Graph」，錶殼編號950531，約1953年製，2020年10月在蘇富比以201,600港元成交（圖片來源：蘇富比）

錶迷們可能會質疑6200怎會是水鬼始祖？追源溯流就要圍繞6200、6202以及6204說起。要說Submariner真正於大眾面前公開的就是1953年的6204首次亮相，亦有說是於1954年的Basel錶展上6200、6204和6205同時出現，但略早之前6202就以「Turn-O-Graph」之姿面世，所以在時間線上，6202是最早的，也被分析為Turn-O-Graph其實是Submariner的前一代，基因上6202是始祖，而Submariner的血脈上卻以6204最早。

Rolex Submariner Ref. 6204，約1953年製，2017年在富藝斯以50,000瑞士法郎（約416,518港元）成交（圖片來源：富藝斯）

說到這裡看來始祖之名還輪不到6200，但為何Reference Number上會排先於它們？很可能是因為幾個型號開發、生產與推出之間時間交錯，或者勞力士最先開發的是6200，先有6200的概念，但當要推出Submariner時又因為一些原因而未準備好生產，所以就先發布6202和6204，6200再與6205同時推出， 無疑6204才是勞力士最先公開發售的Submariner，但若考慮到開發甚至萌生概念就是另一回事了。

是次拍賣的Rolex Submariner Ref. 6200（圖片來源：Watch Collecting）

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除此之外，6200明顯地與同年出世的兄弟有所不同。卻與在1953年面世的「堂兄」Explorer有一個共通點：阿拉伯數字369時標，足以成為在水鬼家族中最標誌性的混血存在。此外，6200又因為其8mm錶冠而以「大錶冠」識別，再加上在50年代首部James Bond電影中亮相，故又有「James Bond」的別稱。還有一個過人之處就是比起6204的防水程度100米，6200可以深至200米。於Submariner初初面世時，水肺潛水仍然是一項非常新的運動，所以專為潛水而設計的潛水錶少之有少，概念還僅僅是剛開發的階段，Submariner取得絕對成功足以稱之為業界的傳奇，在這個層面下，6200更深的防水程度足以被譽為當時最領先、第一款的專業潛水錶。