手工鏤空藝術傳奇人物Armin Strom自創品牌推出全新透明機械之作

高級錶壇人才輩出，不同技術的大師憑藉自己聲望開創個人品牌非常常見，今次要介紹的品牌成立於1967年，同名的創始人正是手工鏤空藝術的傳奇人物Armin Strom。

機芯的黑色主夾板格狀紋樣由芬蘭著名製錶大師Kari Voutilainen打造，他正是Armin Strom先生的重要摯友。(圖片提供：Armin Strom)

到了2006年，品牌在製錶大師Claude Greisler和商人Serge Michel的攜手合作下重獲新生，並於2009年開設了Armin Strom 的第一家製造廠。現時品牌所有的自家腕錶均在內部設計、研發、銑削、壓花、電鍍、手工修飾和組裝。這條件令到Armin Strom有能力實現最複雜的巧思，而不需要做出任何讓步。

偏心灰色藍寶石錶盤讓錶殼內的迷人機械一覽無餘，突顯品牌對剔透機械這一品牌核心設計理念。(圖片提供：Armin Strom)

以搶眼的透明機械著稱的Armin Strom，今年最新作品是Gravity Equal Force的稀有錶款Ultimate Sapphire。

作為全球第一款恆力傳輸自動腕錶，ASB19機芯可以向擺輪持續輸送動力，意味著腕錶始終提供無懈可擊的精準度，並擁有72小時動力儲存。ASB19機芯亦含有可以阻止主發條完全退繞的「停止運行」機制，從而只使用可最穩定提供動力的主發條退繞的部件。

夾板鍍有深灰色釕，發條盒和微型轉子則鍍有銠，都是華麗無比的點綴。(圖片提供：Armin Strom)

Sapphire除了機芯出色，在設計上更有新的突破，首先是機芯的黑色主夾板格狀紋樣由芬蘭著名製錶大師Kari Voutilainen打造，他正是Armin Strom先生的重要摯友。偏心灰色藍寶石錶盤讓錶殼內的迷人機械一覽無餘，突顯品牌對剔透機械這一品牌核心設計理念。夾板鍍有深灰色釕，發條盒和微型轉子則鍍有銠，都是華麗無比的點綴。

Armin Strom 剛剛也推出了Tribute 1錶款，錶盤上可見到灰色18K白金發條盒橋板。(圖片提供：Armin Strom)

有Super-LumiNova夜光塗層的鋼製指針由Armin Strom自家製造，和機芯所有可見的部件一樣，由品牌內部手工精飾。最後，Gravity Equal Force Ultimate Sapphire腕錶採用經典的41毫米不銹鋼錶殼，搭配淺灰色針腳黑色織物錶帶，把單色格調發揮到極致。