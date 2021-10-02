Longines歷史品質設計價錢無死角　剛推出最新飛行系列有時興綠面

很多剛剛想嘗試進入機械錶世界的朋友問起，我都會向他們推介Longines的作品，原因不少，首先品牌自1832年起的近二百年歷史足見其背景故事源遠流長，當今作為Swatch Group旗下品牌，在製錶技術上和材質應用的支援也絕對可靠。論設計Longines走的路線都是優雅為先，非常能迎合日常使用需要。最重要的，還包括以其優秀的品質但定價卻非常親民，所以選擇Longines一定不會有錯。

Spirit系列傳承品牌研創航空時計的精髓，全新型號既擁有傳統飛行腕錶的特有功能。(圖片提供：Longines)

品牌在今年已經先後推出多個系列款式，九月底公布的最新作品，是其Spirit系列的幾款新錶，首先要講的當然是非常貼合潮流的全新綠色錶面選擇。傳承品牌研創航空時計的精髓，全新型號既擁有傳統飛行腕錶的特有功能，並糅合時尚線條及設計元素。

非常貼合潮流的全新綠色錶面選擇成為今年的重點新作之一。(圖片提供：Longines)

三針（40毫米）及日期顯示（42毫米）型號各有各精彩，同樣配上米色超級夜光塗層，充滿復刻味道。錶面細緻磨砂效果，並帶有光澤質感。Longines更為每枚腕錶加上5星圖案，代表機芯的卓越品質與穩定性能。矽游絲自動上鍊機芯L888.4，確保優秀的精準度，並獲瑞士官方天文台（COSC）官方認證，品牌還提供長達5年的保修服務，都是信心的保證。

錶背刻有品牌舊有飛行標誌，細說了當中經典故事。(圖片提供：Longines)

除了綠色錶面之外，為進一步強化系列作品表現，Longines更注入新元素，推出另一個鈦金屬款式，選用比精鋼更輕巧且堅固的Grade 5鈦金屬，整體色澤比精鋼稍為深沉，並帶啞光效果，使腕錶外觀更具時尚氣息，稱得上是外觀與實力都全面得到提升。

鈦金屬款式選用比精鋼更輕巧且堅固的Grade 5鈦金屬，整體色澤比精鋼稍為深沉。(圖片提供：Longines)