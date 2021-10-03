Panerai聯乘機械改裝專家Brabus　推出超級快艇主題鏤空腕錶

專門替車輛船舶進行高性能改裝的德國機械工程品牌Brabus相信每一位機械迷都一定熟悉，Panerai最近將和Brabus合力推出一系列創作，打頭炮的作品Panerai Submersible S BRABUS Black Ops專業潛水腕錶（PAM01240），靈感就是來自Brabus「Shadow Black Ops」系列快艇的設計，並首次推出搭載品牌鏤空自動上鏈機芯的高級傑作。

Submersible S BRABUS Black Ops專業潛水腕錶 (PAM01240)，靈感就是來自Brabus “Shadow Black Ops”系列快艇的設計。(圖片提供：Panerai)

P.4001/S機芯搭載一體式偏心擺陀，當腕錶佩戴在腕間時，可對兩個發條盒進行高效雙向上鏈。微型擺陀由鎢合金製成，使機芯乃至整個腕錶更纖薄輕盈。擺輪掣停裝置和秒針歸零裝置可確保腕錶與參考時間資訊精確同步。

Panerai Submersible專業潛水腕錶與BRABUS Marine系列快艇在設計語言和整體特色上有著異曲同工之妙處。(圖片提供：Panerai)

Panerai Submersible S BRABUS Black Ops專業潛水腕錶限量推出僅100枚。這款新作歷經三年研發而成，搭載品牌專利的偏光水晶玻璃日期顯示系統，這使得日期僅會在3點鐘位置的日期窗顯示，而不會遮蔽鏤空機芯。

腕錶巧妙演繹Brabus標誌性的槍灰色、黑色和紅色配色，錶殼以極富現代感的深灰色Carbotech碳纖維材質製成。(圖片提供：Panerai)

直徑47毫米的腕錶採用可用於潛水計時的單向旋轉錶圈，並配備第二時區和24小時顯示功能。腕錶具備長達3日的動力儲存，可透過塗覆Super-LumiNova夜光物料的顯示盤，讀取剩餘動力。

由於腕錶不具錶盤，Panerai Submersible的標識以絲印方式印製於藍寶石水晶玻璃錶鏡上。(圖片提供：Panerai)

腕錶巧妙演繹Brabus標誌性的槍灰色、黑色和紅色配色，錶殼以極富現代感的深灰色Carbotech碳纖維材質製成，時針、分針和小秒針均點綴醒目的Brabus紅色。Panerai標誌性的錶冠護橋槓桿、錶帶、機芯和錶背上均雕刻以Brabus品牌標識。

透過錶背，雕刻Panerai標識的鎢質偏心式自動盤清晰可見。由於腕錶不具錶盤，Panerai Submersible的標識以絲印方式印製於藍寶石水晶玻璃錶鏡上。時標和指針塗覆灰色Super-LumiNova夜光物料。

透過錶背，雕刻Panerai標識的鎢質偏心式自動盤清晰可見。(圖片提供：Panerai)

全新Panerai Submersible S BRABUS Black Ops專業潛水腕錶（PAM01240）防水深度達300米（30巴），配備兩條錶帶，一條為雙材質錶帶，另一條為Panerai Sportech材質錶帶，搭配尼龍粘扣。此外，腕錶還配備了用於更換錶帶的工具，以及用於拆卸錶扣的螺絲刀。