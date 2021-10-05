學習Rolex術語｜70年代錶盤篇：「Sigma」標誌源於石英危機

Rolex勞力士有很多術語或者錶款的別稱，有一些都不難理解，例如GMT-Master II「百事圈」就是來自百事可樂的紅藍兩色；「狗牙圈」就是勞力士常見但不限於勞力士的「三角形坑紋外圈」。幾乎每一個部分都有其獨一無二的別稱，今回就來看看關於錶盤常見的兩個——「Sigma」與「Buckley」。

2020年於Phillips拍賣一枚勞力士「Cosmograph」型號6263 18K黃金計時腕錶，備「Sigma」錶盤，約1977年製，成交價為$1,375,000港元（圖片來源：Phillips）

這兩款錶盤大多都出現在勞力士70至80年代推出的錶款之中，以「Sigma」為例，要判別的話就要看錶盤上標示的「Swiss」或「Swiss Made」字眼旁有沒有一個類似圓形又非圓形的小標誌，其實它正正是希臘文中「Sigma」的標誌，而它代表的是以貴金屬或真金來製錶。

同樣是一枚勞力士「Cosmograph」型號6263備「Sigma」錶盤於2017年在佳士得拍賣（圖片來源：佳士得）

至於Sigma錶盤的發明，就關係到70年代錶界的大事「石英危機」。本來瑞士鐘錶業領導世界，在戰時瑞士錶廠以製作軍用鐘錶而馳名，自此壟斷了世界的鐘錶行業，市場佔比超過50%。但好景不常，自1969年日本的精工（Seiko）推出了世上首枚石英錶，鐘錶的生產漸漸轉向亞洲和美國，去到1978年，石英錶的市場佔比已經超越機械錶，以致瑞士錶業停滯不前而陷入危機。

希臘文中「Sigma」的標誌（圖片來源：Wiki）

其實早在1973年，瑞士鐘錶業巨頭就已經知道問題的嚴重性，就得出一個想法，利用貴金屬零件的價值去加強瑞士鐘錶的獨特性，於是成立了「APRIOR」（黃金工業促進協會），並利用「Sigma」的標誌代表該腕錶用上了貴金屬來製作零件。但其效果實在有限，雖然當時黃金的價格飛升，鐘錶的保值甚至升值能力都有保障，然而石英錶和機械錶所打的市場受眾也盡然不同，所以推出幾年之後，在1978年就見到石英危機並沒有被阻止。

於2020年在佳士得拍賣一枚勞力士「DATEJUST」型號16104，備藍色「BUCKLEY」錶盤（圖片來源：佳士得）

至於「Buckley」錶盤，就常見於70至80年代的Datejust之中，特別是1601、1603、16014和16030型號。其最大的特色是採用羅馬數字，而且擁用特定的字體，套用在所有的Buckley錶盤之上。不過與「Sigma」錶盤、以及很多其他的術語一樣，Buckley都並非由勞力士所創造的獨家術語，而勞力士本身都不會用來描述自己的錶盤。羅馬數字具備典雅的特質，配上本來就經典的Datejust更錦上添花。

1986 Vintage Rolex DateJust 16030 Service Case with Silver Buckley Dial（圖片來源：HQMilton）

另一個特點就是，大多的「Buckley」錶盤中的「4」並非使用一般的羅馬數字「IV」而是「IIII」，據說最初的羅馬數字就是採用後者，因為古羅馬人會用「IV」來代表他們的眾神之王「朱庇特」（Iuppiter／Jupiter）的名稱簡寫，因為在古拉丁文中「J」和「I」都寫作「I」，而「U」和「V」都寫作「V」，所以「JU」或「IU」都會寫作「IV」。正因為如此，所以古羅馬人會避諱「IV」的使用，而「4」就寫作「IIII」。

Rolex Oysterquartz Datejust 1979（圖片來源：Catawiki）

最後，大家可能會好奇「Buckley」是如何命名出來的，官方的說法已經失落了，考究之下一位來自紐約的古董手錶經銷商John Buckley，他是一位著名的腕錶專家，在勞力士世界中亦相當有名氣，他同時是「Buckley」錶盤的支持者，所以最後這款錶盤就以他來命名。

即學王妃飾物穿搭賺高達488「01積分」兼隨時贏$2,000珠寶現金券。

https://hk01.app.link/P2CfTg0zHjb