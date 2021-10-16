法國瑪麗安東尼皇后稀世之寶　估價過千萬共112顆鑽石手鐲將拍賣

從天真爛漫的奧地利公主到人人喊打的赤字夫人，這位充滿傳奇色彩的法國皇后瑪麗安東尼（Marie Antoinette），雖然在法國極度貧困的時候過著過分奢華的生活，但卻為後世留下許多皇家級珍寶與獨到的藝術品味，被公認是優雅和時尚的女性。

Christie's佳士得將於2021年11月9日假日內瓦四季酒店舉行一場珠寶拍賣，其中拍品亮點就是瑪麗皇后大撒幣訂購的鑽石珠寶，共計鑲嵌112顆鑽石的兩條手環，還可以組成項鍊佩戴。預估拍價在200萬至400萬美元。

112顆鑽石打造轉換式珠寶

嫁給路易十六的瑪麗安東尼皇后鍾情各種奢華珠寶——尤其是鑽石，在巴黎即位兩年後的1776年2月，他向珠寶商Charles August Boehmer訂購一件可轉換式珠寶，總價25萬英鎊，這在當時是一筆天文數字。

這件珠寶是成對的鑽石手鐲，單只呈現三排鑽鍊形式，最大顆的鑲嵌在中間，左右延伸出各8顆鑽石，扣環處裝飾了尺寸較小的五顆鑽石，共有56顆璀璨奪目的鑽石。透過扣環互接，兩條手鐲可以連接在一起，變成112顆鑽石、貼頸的鑽石項鍊。

單顆鑽石重量介於1至4克拉之間，估計鑽石總重量為140至150克拉，因為這件珠寶上的鑽石們採用老式切割，並非像現在的雷射切割那麼細緻，很難測量它們的確切尺寸。

法國皇后遺留下來共鑲有112顆鑽石的可轉換式鑽石手鐲，價值連城估計將以過千萬成交！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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逃離法國得以流傳的歷史珠寶

從流傳於世的瑪麗皇后肖像畫中，不時可以發現這件珠寶的蹤跡，除了雙手手腕佩戴，有時也會在粉頸上出現。面臨法國大革命，瑪麗安東尼首先確保他最心愛的珠寶被送到國外。1790年辭去奧地利帝國駐法國大使的Mercy-Argenteau伯爵，1791年在布魯塞爾收到了瑪麗皇后的一封信，表示有一只木箱請他保管。直到1793年瑪麗安東尼與路易十六被送上了斷頭台，這個箱子才由奧地利皇帝下令打開箱子並進行清點。

路易十六和瑪麗安東尼的女兒瑪麗泰蕾茲（Marie-Thérèse），也是他們唯一在法國大革命中生存下來的孩子，他在1795年底獲釋被送往奧地利，在那裡他獲得了母親的珠寶。未有後代的他在1851年去世後，他所有的珠寶，包括這件來自瑪麗安東尼的手鐲，都傳給了侄子姪女——香波伯爵（Henri, comte de Chambord）、香波伯爵夫人和帕爾馬公爵夫人（Marie Louise）。

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