AP愛彼都出「彩虹」！寶石鑽石皇家橡樹飛行陀飛輪超奢華實力表現

你以為講究實力的愛彼（Audemars Piguet）就不會有誇張搶眼的作品？少年你太年輕了，看一下他們的Royal Oak Concept系列飛行陀飛輪，隨時嚇到下巴掉下來。

兩款鑲嵌長方形切割藍寶石的腕錶新品將於2022年在愛彼特選專賣店發售。(圖片提供：Audemars Piguet)

這次品牌推出產量有限的六款全新腕錶，白金或玫瑰金錶殼鑲嵌漸層色調彩色寶石及鑽石閃閃生輝。11點鐘位置可見愛彼2951手動上鍊機芯的鏤空發條盒，為腕錶提供動力的螺旋形主發條清晰可辨。從正面鑑賞，帶有亮面拋光倒角及白色亮漆裝飾的霧面打磨夾板，為錶面提供優美的背景，透過藍寶石水晶玻璃底蓋亦可欣賞其背面裝飾。飛行陀飛輪在6點鐘位置不停旋轉，確保腕錶走時精準度之外，陀飛輪也鑲飾明亮式切割寶石。

從正面鑑賞，帶有亮面拋光倒角及白色亮漆裝飾的霧面打磨夾板，為錶面提供優美的背景。(圖片提供：Audemars Piguet)

系列時計鑲飾多種不同的明亮式切割或長方形切割寶石，其中四個錶款鑲滿漸層藍色藍寶石，另外兩款則以七彩寶石締造彩虹效果。因為要鑲有多達468顆明亮式切割或208顆長方形切割漸層色調寶石，故此覓得完美匹配的寶石、顏色及對比是腕錶設計的重要一環。

完全鑲滿208顆長方形切割漸層藍色藍寶石，分別以18K白金及18K玫瑰金打造。(圖片提供：Audemars Piguet)

兩個彩虹款採用12種寶石，包括紅寶石、鈣鋁榴石、祖母綠、黃玉、丹泉石、紫水晶及多種不同顏色的藍寶石。其中一款以鑲有長方形切割寶石的彩虹錶圈搭配鑲鑽錶殼，另一錶款則完全鑲滿明亮式切割七彩寶石。

對每款時計進行隱密式鑲嵌，都需耗費150小時。(圖片提供：Audemars Piguet)

由於錶面大部分被機芯零件取代，讓錶面寶石鑲嵌更為困難。兩款皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪腕錶新品完全鑲滿208顆長方形切割漸層藍色藍寶石，分別以18K白金及18K玫瑰金打造。為了吻合Royal Oak Concept系列的錶殼弧度，以及錶面與機芯零件的多層次複雜結構，必須將藍寶石切割為144種不同尺寸。鑲嵌之前，必須先在寶石底部刻出細小的溝槽，再一顆顆慢慢嵌入隱藏於金質零件內的軌道式鑲座中，營造出寶石自然懸浮的神奇效果。對每款時計進行上述隱密式鑲嵌，都需耗費150小時。

彩虹款採用12種寶石，包括紅寶石、鈣鋁榴石、祖母綠、黃玉、丹泉石、紫水晶及多種不同顏色的藍寶石。(圖片提供：Audemars Piguet)

此外，要達到整齊劃一的完美效果，對匠師的耐心及手藝都是一大考驗，必須做到分毫不差。寶石除了需有上乘的品質及淨度，切割工藝也是決定其亮度的關鍵所在。