IWC製作美軍航空部隊腕錶　首度向非飛行員開放發布　限定500枚

說起IWC的飛行員腕錶，大家都知道他們並不是虛有其名，而是作品真的會提供給軍人使用。品牌自2018年起獲准為整個美國海軍與海軍陸戰隊航空部隊製作腕錶，包括Blue Angels和247個現役中隊、100個非現役中隊。目前IWC已為十幾個中隊打造特別版腕錶，專供其現役及非現役隊員使用。

三款全新腕錶均搭載IWC69380型自製機芯，計時功能由導柱輪控制，雙向棘爪式上鏈系統提供長達46小時動力儲備。(圖片提供：IWC)

如今，IWC為其飛行員腕錶系列發表三款全新計時腕錶，直接受到品牌與美國海軍中隊的合作所啟發，並且首度向非飛行員開放。這幾款腕錶每年將限定生產各500枚。

飛行員計時腕錶「Royal Maces」特別版靈感源自駐紮於日本海軍陸戰隊岩國空軍基地的第27攻擊戰鬥機中隊。(圖片提供：IWC)

第27攻擊戰鬥機中隊，又稱「Royal Maces」，駐紮於日本的海軍陸戰隊岩國空軍基地，是第5航母聯隊成員之一。飛行員計時腕錶「Royal Maces」特別版（型號IW389107）靈感源自於IWC與中隊成員共同研發的軍用專屬版。這款計時腕錶採用黑色氧化鋯陶瓷錶殼，按鈕和錶冠以瓷化鈦金屬（Ceratanium）製成。特點是6點鐘位置的「鎚矛」徽章及黃色日期顯示。錶帶上的黃色縫線、計時秒針和小秒針的尖端，均帶有標誌性的「鎚矛」色細節。錶殼以5級鈦金屬製成，中隊正式名稱VFA-27旁邊鐫刻中隊的F/A-18E超級大黃蜂噴射機。

「Tophatters」特別版代表的是加州勒穆爾海軍航空基地（Naval Air Station Lemoore）綽號「Tophatters」的第14攻擊中隊。(圖片提供：IWC)

加州勒穆爾海軍航空基地（Naval Air Station Lemoore）是綽號「Tophatters」的第14攻擊中隊基地。VFA-14成軍於1919年，是海軍歷史最悠久的現役中隊。飛行員計時腕錶「Tophatters」特別版（型號IW389108）錶殼為黑色氧化鋯陶瓷，計時按鈕和錶冠採用瓷化鈦金屬（Ceratanium）製造。這種由IWC研發的物料就像鈦金屬一樣質輕、堅固，也類似陶瓷堅硬、抗刮。中隊的經典禮帽徽章位於錶盤6點鐘位置，並鐫刻於鈦金屬錶殼底蓋上。日期和星期顯示、計時秒針及小秒針尖端，以及黑色小牛皮錶帶上的縫線，均以中隊代表色紅色增添獨特細節。

「Blue Angels」」特別版是脫胎自IWC與美國海軍合作的第三款時計，這計時腕錶以品牌和位於佛羅里達州彭薩科拉的Blue Angels中隊隊員共同研發的軍用專屬款為靈感。(圖片提供：IWC)

美國海軍戰鬥示範中隊「Blue Angels」成軍於1946年，目前有來自海軍和海軍陸戰隊成員共141人。飛行員計時腕錶「Blue Angels」」特別版（型號IW389109）是脫胎自IWC與美國海軍合作的第三款時計。這枚計時腕錶以品牌和位於佛羅里達州彭薩科拉的Blue Angels中隊隊員共同研發的軍用專屬款為靈感，採用藍色陶瓷錶殼。亮藍色是混合氧化鋯和其他氧化金屬的結果，按鈕及錶冠以IWC研發的瓷化鈦金屬（Ceratanium）製成。帶有美國海軍金翼的經典「Blue Angels」徽章位於錶盤的6點鐘位置，最具代表性的字母則鐫刻於錶殼底蓋。計時秒針、小秒針以及3點鐘位置的日期和星期顯示飾以黃色細節，藍色橡膠錶帶搭配織物內襯。