深潛壯舉1965年製勞力士「Deep Sea Special」拍賣估價達2,100萬

腕錶可謂是上天下海的可靠夥伴，向來上太空、下深海的故事都是為人所津津樂道的，而說到深潛就不得不提勞力士，而且「Deep Sea Special」可謂是見證著深潛歷史上的里程碑，「Deep Sea」對於錶迷們而言當然不會陌生，而叫得上「Special」，就有更多故事可以細說。

1965年製、編號35的「Deep Sea Special」黃金及鋼深海潛水腕錶，即將於11月5日及7日於富藝斯進行拍賣（圖片來源：富藝斯）

勞力士在深海潛水功能時計上向來都有開創性的事跡，例如為人所熟知的「蠔式」一詞，是自1920年發明出來的蠔式錶殼成為了防水錶殼的始祖。至於「Deep Sea Special」就說得上奠定了勞力士在潛水錶界的重要地位，甚至專家稱之為：沒有「Deep Sea Special」就沒有今天風靡全球的「Submariner」及「Sea Dweller」。

（圖片來源：富藝斯）

這潛水錶的重要里程碑之誕生，就要說到1953年，勞力士打造了一款實驗性的原型錶款，正是「Deep Sea Special」這款專門為了深潛一萬米的創舉而設計的作品，首先將之放在潛水器Bathyscaphe Trieste Submersible外面進行測試，同年的兩次測試分別做出1,080米與3,150米的紀錄。之後在1960年，再以第二枚原型錶以人佩戴進行測試，是次由Jacques Piccard與Don Walsh駕駛著的里雅斯特號（Trieste）潛入深達一萬米的馬里亞納海溝中的挑戰者深淵。此時，人類仍未踏足月球，卻已到達了地球最深處。

是次壯舉所用到的「Deep Sea Special」只是測試用的原型錶，隨著壯舉成功之後就開始推出一系列紀念錶款，其中一枚編號35的「Deep Sea Special」黃金及鋼深海潛水腕錶即將於11月5日及7日於富藝斯進行拍賣，值得一提的是這枚1965年製作的腕錶從未現身在拍賣場上，絕對是腕錶拍賣的一大亮點，光是估價就達到120至240萬瑞郎，折合約達2,100萬港元。

2014年，勞力士支持熱愛潛水的電影製作人暨探險家占士・金馬倫（James Cameron）潛入馬里亞納海溝逾一萬米深的海洋最深點，並創下單人深潛10,908 米的世界紀錄。（圖片來源：Rolex）

此等天價除了因為極具象徵意義之外，亦是市場上難得一見的，因為這個系列的紀念腕錶當年並沒有公開發售，那麼誰能夠擁有？分別有最傑出的科學、科技和鐘錶博物館，最值得信賴的長期零售商以及參與該錶款開發的合作夥伴和高層主管。至於再之前的原型錶去向又如何？50年代測試用的編號3號「Deep Sea Special」腕錶現於華盛頓Smithsonian Institute博物館展示；而1953年深潛挑戰者深淵的測試之作當中有幾枚委託給的里雅斯特號的駕駛者Jacques Piccard。