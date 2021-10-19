男神Ryan Gosling最新代言　型格演繹TAG Heuer三針優雅傑作

荷里活演員Ryan Gosling於《La La Land》中載歌載舞，並憑此獲金像獎提名，迷倒不知幾多戲迷，他最近成為了TAG Heuer品牌大使，並隨即演繹了經典的TAG Heuer Carrera系列新一代三針腕錶。

TAG Heuer品牌大使Ryan Gosling投入演繹最經典的Carrera系列。(圖片提供：TAG Heuer)

TAG Heuer Carrera系列一直將品牌的賽車傳統展現得淋漓盡致，並憑藉長青而且充滿動感的計時款式最為人熟識。系列時計自六十多年前誕生於Jack Heuer手中，憑藉其線條流暢簡潔，比例勻稱，一眼即可認出的特點，成為一代經典。

41mm的TAG Heuer Carrera Day Date採用Calibre 5自動機芯，配備新款錶殼，錶耳也更見考究。(圖片提供：TAG Heuer)

這次登場的四個版本中，作為主打的兩款日期腕錶分別是41mm的TAG Heuer Carrera Day Date及39mm的TAG Heuer Carrera Date兩款。同樣採用Calibre 5自動機芯，配備新款錶殼，錶耳也更見考究。精鋼錶帶版本選用新式H形錶鍊，皮革錶帶版本則選用啡色鱷魚皮錶帶。錶盤清晰易讀向來是設計的優勢所在，尤其是當中更顯眼的指針和更考究的刻度配搭。Carrera Date 39 mm日曆框設於6時位置，Day Date 41 mm於3時位的日曆框則設計得更加纖薄。

Carrera Date 39 mm日曆框設於6時位置，造型簡潔明快。(圖片提供：TAG Heuer)

功能更為全面的TAG Heuer Carrera系列兩地時41mm腕錶配備Caliber 7自動機芯。Twin-Time版本設新式H形錶鍊，錶盤上的時針和分針更為搶眼，並設Twin-Time 指針針端綴飾考究。除了流露優雅與運動感的設計外，更以銀、藍雙色錶盤外圈來分別日與夜。

功能更為全面的TAG Heuer Carrera系列兩地時41mm腕錶配備Caliber 7自動機芯。(圖片提供：TAG Heuer)

女士們也得到重視，TAG Heuer Carrera系列29 mm配備Calibre 9自動機芯，以新款錶殼示人。為令清晰讀時表現更上層樓，錶盤結合更顯眼指針與新刻度更見用心，最後於刻度上飾以鑽石。