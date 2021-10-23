Bell & Ross全新玫瑰金鏤空腕錶演繹奢華　豪華與型格設計並存

Bell & Ross一向給人講究設計風格的印象，作品前衛有型，但作為品牌粉絲的你，應該也知道錶廠會毫不猶豫地運用貴金屬製作奢華感強烈的腕錶。就像今次我要介紹給大家的BR 05新作，就用上玫瑰金打造錶殼甚至全條錶帶，以最豪華的姿態演繹型格設計。

華麗外觀與複雜工藝融為一體，BR05系列新作05 SKELETON玫瑰金錶款令人眼前一亮自有原因。(圖片提供：Bell & Ross)

當年從飛機駕駛艙儀器為靈感創製BR01腕錶，給Bell & Ross創造出一個不容取代的風格形象。方形錶殼配圓形錶盤，四角各有一顆螺絲，原創概念配合實用功能，至今仍然充滿代表性。BR01經歷多次演變，直至2019年推出為都市精英而設的專業時計BR05，更加強了其設計的經典性。

BR05系列設計最鮮明之處，是在於其錶殼與錶帶一氣呵成。(圖片提供：Bell & Ross)

BR05系列設計最鮮明之處，是在於其錶殼與錶帶一氣呵成，面世以來就曾演變多個黃金錶款，包括金鋼款式以及金錶殼配深藍錶盤等設計。

配緞面及拋光打磨相間的18K玫瑰金鏈帶華貴高雅，配黑色橡膠帶則散發時尚動感。(圖片提供：Bell & Ross)

今年BR05系列新作05 SKELETON玫瑰金錶款令人眼前一亮的原因，是在於其裝配了鏤空機芯，令華麗外觀與複雜工藝融為一體。

BR05 05 SKELETON鏤空腕錶限量生產99枚，全玫瑰金型號用上155克黃金製作，為一體成型的錶身加添華貴氣質。

鏤空錶盤鑲飾鍍18K玫瑰金時標，透視鍍18K玫瑰金鏤空機芯的結構。(圖片提供：Bell & Ross)

鏤空錶盤鑲飾鍍18K玫瑰金時標，透視鍍18K玫瑰金鏤空機芯的結構；時標、鍍18K玫瑰金鏤空時針分針全部填上白色Super-Luminova夜光物料，日夜環境皆清楚易讀，並與錶盤的金色細節形成悅目對比。

鏤空是高級製錶工藝指標，為展示精妙的機芯結構與功能，工程師剔除了主板及夾板的多餘金屬，更顯剔透美感。

40毫米錶殼，邊角與琢面修飾與線條比例經精心配置，佩戴舒適貼服。(圖片提供：Bell & Ross)

BR05 05 SKELETON裝配BR-CAL.322自動機芯，360°旋轉的鍍18K玫瑰金擺陀亦經鏤空，藍寶石玻璃錶背印品牌標誌，可欣賞到鏤空機芯的結構。

40毫米錶殼，邊角與琢面修飾與線條比例經精心配置，佩戴舒適貼服；配緞面及拋光打磨相間的18K玫瑰金鏈帶華貴高雅，配黑色橡膠帶則散發時尚動感，不知你又喜歡哪一款？