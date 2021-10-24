錶王Patek Philippe綠面鋼殼新作　計時年曆複雜功課市場一錶難求

正常邏輯大家都會認為以貴金屬製錶，其價值一定高於精鋼。但對於錶王Patek Philippe來說，卻有他們自己的一套。

Ref. 5905/1A-001全名為Annual Calendar Flyback Chronograph，也即是年曆飛返計時腕錶。(圖片提供：Patek Philippe)

自今年年頭Patek Philippe宣佈神作Nautilus Ref.5711停產，大家對於鋼殼PP只有懷念。直到品牌剛剛宣佈推出Ref. 5905/1A-001，作品立即橫掃各大媒體，成為新一期話題之作。Ref. 5905/1A-001全名為Annual Calendar Flyback Chronograph，也即是年曆飛返計時腕錶。腕錶的功能固然值得一書，然而更加引人入勝的，還有其綠面鋼殼的潮流配搭。

年曆三個視窗分別位於10時半、12時及1時半三個位置，視覺簡潔有力。(圖片提供：Patek Philippe)

先講講腕錶的機芯，是編號Caliber CH 28‑520 QA 24H的自動上鍊機芯，具備飛返計時，與及年曆功能。顯示方式方面，計時功能由中央秒針及6時位的60分鐘瞬跳累積計時器所組成，非常簡單易懂。得益於碟形垂直離合器，中央計時指針還可用作連續秒針，非常實用。

新作用上橄欖綠色日輝紋錶盤，配合金質立體時標，洋溢律動之美也展現休閒雅致格調。(圖片提供：Patek Philippe)

至於年曆方面，三個視窗分別位於10時半、12時及1時半三個位置，視覺簡潔有力。專利年曆裝置可自動顯示不同月份，精確對應月份天數（30天和31天），每年只需在3月1日調校一次，是一個非常體貼的實用功能。

直徑42毫米的錶殼以不銹鋼製作，藍寶石水晶透底錶蓋，確保到防水功能達30米。(圖片提供：Patek Philippe)

尤其特人喜愛的重點，在於今次的新作用上橄欖綠色日輝紋錶盤，配合金質立體時標，洋溢律動之美也展現休閒雅致格調。

一體式銜接錶鏈採用對比鮮明的拋光和緞紋處理，不銹鋼錶帶還附上折疊式錶扣，既堅固也易用。(圖片提供：Patek Philippe)

直徑42毫米的錶殼以不銹鋼製作，藍寶石水晶透底錶蓋，確保到防水功能達30米。不單錶殼製作用心，一體式銜接錶鏈也值得欣賞留意，其採用對比鮮明的拋光和緞紋處理，不銹鋼錶帶還附上折疊式錶扣，既堅固也易用。