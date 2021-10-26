Rebellion真紅火熱特別版　GT世界賽車官方時計限量推出

熱愛汽車運動又或是賽車腕錶的你，又怎會不認識Rebellion？憑藉對汽車機械與製錶的熱情融合而成的這家瑞士錶廠，創辦多年來一直以劃時代的設計驚艷人前。

GT World Challenge Europe Powered by AWS 錦標賽是賽車世界其中一個最受注目的比賽。(圖片提供：Rebellion)

同時熱衷於賽車運動的Rebellion，於10月舉行的 GT World Challenge Europe Powered by AWS 錦標賽的最後一場比賽中，再次成為巴塞羅那賽道的官方計時。在本賽季的GT世界挑戰賽中，Rebellion一共展示了三款限量版色彩腕錶，分別為Twenty-One GMT、Wraith Chronograph及RE-Volt Skeletonized GTWC。

Twenty-One GMT設計靈感來自老爺賽車方向盤，以旋轉圓盤顯示小時，再以指針指示分鐘。(圖片提供：Rebellion)

設計靈感來自老爺賽車方向盤的Twenty-One GMT，以旋轉圓盤顯示小時，再以指針指示分鐘。兩個較小的儀表板顯示秒鐘及GMT指示器，並具備42小時的動力儲存。特別版錶盤上的火紅色一看就知是為加強其賽車動感。

RE-Volt Skeletonized GTWC採用鍛造碳加工而成的長方形錶殼具有隨機斑駁圖案，使每件作品都獨一無二。(圖片提供：Rebellion)

極受歡迎的RE-Volt Skeletonized GTWC採用鍛造碳加工而成的長方形錶殼具有隨機斑駁圖案，使每件作品都獨一無二。錶殼兩側的防反光藍寶石水晶允許光線穿過。腕錶將精妙的造型與高性能機械相結合，內裝由Rebellion自家組裝的機芯，這枚手動上鍊機芯每小時振動 28,000 次，可提供至少48小時的動力儲存。

RE-Volt Skeletonized GTWC內裝由Rebellion自家組裝的機芯，這枚手動上鍊機芯每小時振動 28,000 次，可提供至少48小時的動力儲存。(圖片提供：Rebellion)

受賽車運動靈感啟發的計時碼錶Wraith Chronograph，設計來自汽車的測速錶圈，腕錶從5級鈦合金材料到精心設計的錶冠，以至堅固的按鈕，所有設計都是為了應付耐力賽的惡劣條件而設。特別版在不少位置加入鮮紅修飾，都明顯展現出這火熱主題。