PP百達翡麗萬年曆手錶3448再現拍賣會　藍寶石、鉑金殼估值過千萬

Phillips富藝斯拍賣行將在2021年11月27日至28日舉行The Hong Kong Watch Auction: XIII拍賣會，這場拍賣共搜羅多達300件拍品，其中有一款PATEK PHILIPPE百達翡麗的鉑金萬年曆3448/100 「The Blue Royale」吸引了收藏家們的目光，因為它的錶殼、面盤有幾個罕見又特別的設計元素。

提到百達翡麗3448這個型號，喜歡萬年曆功能的人應該如雷貫耳，因為品牌在1962年首度發表這款錶時，它可是全球第一款自動上鍊萬年曆手錶，因此它在鐘錶史上是一個里程碑式的作品。百達翡麗3448在當年上市時，因為手錶錶殼高達37.5mm格外引起注目，要知道在那個年代超過35mm的手錶已經算是大型，因此37.5mm這樣的錶徑可以說有點顛覆當時的市場佩戴習慣。

3448萬年曆自從首度問世到1986年停產，據估計PP在這24年期間製作約568枚，平均一年做不到24枚，可見手錶的製作難度非同小可，而在當時品牌做創作的3448萬年曆中，百達翡麗多數是採用黃金材質製作。

富藝斯拍賣行將在11月底舉行的香港高級鐘錶拍賣會上，有一款百達翡麗的鉑金萬年曆3448/100 「The Blue Royale」格外受到矚目。（Source：Phillips）

從以上對於3448萬年曆的介紹，可以間接突顯出富藝斯拍賣11月底將拍賣的那款鉑金萬年曆3448/100為甚麼會如此受到收藏家矚目。這款鉑金萬年曆3448/100 「The Blue Royale」是在1973年製作的，它搭載27-460 Q機芯，面盤樣式類似今日的5320，乍看之下有點全日曆手錶的味道，它的萬年曆功能透過12點方向的星期、月份視窗以及6點方向的指針式日期呈現，6點方向同時融入月相顯示，只不過在自動萬年曆手錶剛剛萌芽的當時，還不流行加入閏年顯示這樣更貼心周全的設計。

3448萬年曆具有里程碑式的意義，加上即將被拍賣的款式於錶殼以及時標等細節又比一般版本更為稀有，因此起標價格便高達千萬港幣。（Source：Phillips）

不過即將被拍賣的鉑金萬年曆3448/100有個迷人的特徵在於它的時標乃是鑲上11顆圓形藍寶石（6點方向因為與日期小錶盤重疊所以沒有設置時標），此外這枚錶還有個亮點在於它是目前已知採用透明錶背的三枚3448萬年曆之一，由此更加提升了手錶的收藏價值。

目前已經採用透明底蓋設計的3448萬年曆僅有三只，下方露出精緻的27-460 Q機芯。（Source：Phillips）

不過這枚錶會有一點讓收藏家猶豫的部分在於，它目前的設計有些並不是與生俱來的，由於手錶的原錶主曾在1997年時將錶交給PP原廠，請他們將手錶的黃金錶殼換成鉑金材質，因此手錶的透背也被認為應該是在那時換錶殼時一併修改的細節，這樣一來手錶的原汁原味感多少有點減損，但還好操刀改換零件的還是原廠，所以並不會因此被視為是拼裝錶或改裝錶。

目前這款鉑金萬年曆3448/100的預估價格為1000萬港幣以上，有個可以對照的案例為富藝斯拍賣行2018年在日內瓦舉辦的拍賣會上也曾售出同型號的鉑金款，最終那款拍出110萬瑞郎（約合港幣920萬）的高價，這次的鉑金萬年曆3448/100 「The Blue Royale」看來有機會可以拍出超越之前那款的數字，富藝斯拍賣行表示，這次要拍賣的這款3448，距離它上次被拿出來拍賣已經是1998年的事了，這多少也有助於刺激收藏家想要入手的慾望。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：百達翡麗稀有藍寶石時標萬年曆 睽違23年現身拍賣會】