Rolex｜勞力士Datejust棕櫚葉面盤半年價格變化　面世半年升價1倍

連續兩年，ROLEX勞力士在手錶面盤上變出的新花樣都讓人印象深刻，如2020年Oyster Perpetual系列有彩色漆面，到了2021年Datejust 36mm又有棕櫚葉面和坑紋金磚面等新設計問世，這些面盤新元素都成功讓品牌旗下的入門系列有了耳目一新的感受，而且還能帶動手錶行情起飛。

不少人應該都聽聞過Oyster Perpetual多了彩色漆面後猶如鹹魚翻身的行情變化，那麼今年初登場的Datejust熱帶風情棕櫚葉面盤是不是也有類似提升市場想要入手慾望的效應呢？

答案看起來是肯定的，根據外媒追蹤Datejust棕櫚葉面126200的行情資訊，這款錶在歐洲的定價為6,750歐元，但是現在在市場上的報價平均大概可以喊到12,900歐元的水準，等於幾乎要花上手錶定價的一倍才能入手，不過如果進一步觀察棕櫚葉面126200上市後的報價走勢，會發現一個有趣的現象，那就是這款錶陷入了開高走低的情況。

勞力士Datejust 36mm 2021年新增棕櫚葉面設計，耳目一新的風格讓市場對這款錶的興趣瞬間升溫。（Rolex官網）

其實棕櫚葉面126200在2021年4月剛問世時，它的身價卻已經爆衝到到14,800歐元的水準了，但是到了6月和9月底左右，手錶的行情卻持續滑落到13,500歐元和目前的12,900歐元，在半年內的時間價格便縮水了將近2,000歐元！

棕櫚葉面126200新品問世時間不算久，但它的身價從起飛到走下坡的速度還算滿快的，不過外媒分析這並不是特殊情況，只是反映了手錶的熱度的保鮮期已過。當這種Datejust系列前所未見的面盤設計剛發表時，市場都很好奇且充滿興趣，但隨著時間拉長、人們的新鮮感開始變淡，手錶的價格也會因此開始往下降到比較平穩的狀態。

棕櫚葉面126200推出半年後的現在，手錶在歐洲的行情將近13,000歐元，足足快比定價高一倍。（Rolex官網）

類似的情況就像2020年9月當水鬼家族推出新款時，綠水鬼也一度出現高達接近20萬港幣的喊價，但那種行情差不多也就是在手錶剛推出的幾個禮拜內才有，等過了新聞熱潮後，綠水鬼的價格也開始往下降，當然降也不是馬上就降到多低的數字，目前綠水鬼價格也還是有15萬港幣以上的水準，只是相較於20萬港幣的誇張價格已經相對「合理」些。

因此棕櫚葉面126200的價格走跌倒也不是什麼價格崩壞的例子，撇開它剛推出時爆衝的價格，光以手錶現在的行情對照它的定價，其實溢價率超過90%也還是很可觀，但我們比較好奇的是目前的價格已經是棕櫚葉面126200的正常水準了，還是還有空間再往下降一些呢？

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士DJ棕櫚葉面盤上市半年價格變化】