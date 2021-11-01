Rolex｜分析勞力士OP手錶價格攀升原因　41mm黃色漆面醒目易入手

勞力士最入門的產品系列為Oyster Perpetual，它的功能只有基礎的大三針，不過勞力士手錶該有的品質水準它也都做到位了。

由於手錶只有大三針功能，換句話說它不具備日期顯示，也因此缺乏品牌向來很有辨識度的Cyclop小窗凸透鏡，有的人喜歡這樣的簡潔風格，但也有的人會覺得沒有放大日期顯示的勞力士手錶少了重要的一味，這使得OP系列的市場喜好趨向兩極，而且也因為它的設計平實到沒有過多的亮點，就算入手難度較低、價格也比較親切，過去市場對這款錶的關注程度相對也不高，直到2021年勞力士推出全新的Oyster Perpetual局面才變得比較不一樣。

因為改款後的OP新增了彩色漆面的選項，而且一口氣就有粉紅色、綠松石色、黃色、珊瑚紅色及綠色等五色齊發，另外品牌也重新調整了系列的尺寸，系列原本的五種尺寸26mm、31mm、34mm、36mm與39mm經過一番汰舊換新後更改為28mm、31mm、34mm、36mm、41mm，錶徑最大的版本已經突破40mm，成為男性選擇此系列的頭號目標。41mm的Oyster Perpetual（124300）漆面分別有綠松石色、黃色、珊瑚紅色及綠色等四色，其中黃色的受歡迎度有點出乎意料的僅次於綠松石色，是許多人鎖定OP手錶的一大目標。

彩色漆面是目前Oyster Perpetual的一大賣點，以41mm款式為例，其共有綠松石色、黃色、珊瑚紅色及綠色等四色，黃色在其中的人氣僅次於詢問度最高的綠松石色。（Source：Paradiso Luxury）

評點一：黃色漆面比第一眼看上去時更好搭

黃色第一眼看起來就很醒眼，因此有的人一開始可能會認為這顏色太跳不太好搭衣服，但實際佩戴後的感覺其實不然，不管你穿的是休閒風格或是西裝，黃面的Oyster Perpetual都不會有太突兀的感覺，反而遠遠看過去就很有存在感。錶款的時標和指針經過黑色拋光後與黃色面盤搭配相得益彰，打破傳統手錶用色的框架讓人有一種漫畫或電動風格的親切感，甚至有的人還會想到黃色玻璃纖維製作的家具之類的，總之黃面的OP予人一種大膽自信的感覺。據說勞力士為了要呈現出這種飽和的黃色，在製作過程中要連塗6層漆，最後再加上一層透明漆，由此可知這種彩色面盤在外觀的華麗度背後，也是花費了品牌一番功夫才能達成。

平實的面盤設計以實用性為主，3、6、9點方向的時標特別採用雙矩形以突顯顯時效果。（Source：Monochrome）

評點二：強調機能性的面盤設計

面盤格局大致而言便是棒狀指針搭配矩形時標，同時由於Oyster Perpetual本身也還是強調防水性的運動錶，因此它的指針和時標上都覆有夜光物料以強化手錶在黑暗環境中的顯時效果。41mm款的OP於3、6、9點方向與其他方位的時標是以單／雙數矩形設計來表現層次，另外每五分鐘也都會出現黑色的方形刻度用來提醒佩戴者。從指針和時標的輪廓可以大致感受到它們的夜光效果會有點落差，因為時標塗覆Chromalight夜光物料的面積較大，相對之下，時、分指針塗夜光物料的範圍則屬於比較狹長型的設計，所以在黑暗中面盤上的時標反而會比指針看得再更清楚一些。

從外觀設計、機芯規格再到防水機能，Oyster Perpetual雖非勞力士頂規之作，但是各方面水準依舊相當整齊、具備高實用性。（Source：watchyagonnadoaboutit）

評點三：規格更令人滿意的32系機芯

41mm的Oyster Perpetual厚度12mm還算適中，如果穿著的是正裝，它在袖口間滑進滑出滿順暢的，想看時間時稍微抬動一下手臂，手錶就會自然露出呈現在眼前。這款錶和36mm的OP一樣都是搭載勞力士新世代的3230機芯，代表它的走時精準度達到每日±2秒、動力儲存則有70小時之多，精準度比起瑞士天文台認證夠好，至於將近3日錬的動能也是標榜手錶在週五下班脫下後，直到下週一上班前都不需要重新上鍊，雖然是一款入門的勞力士，但是實用性還是很足夠；另外手錶的防水性能有100米，日常生活中戴著手錶洗手碰到水可以很放心，但是錶冠要先記得鎖緊來就是。

Oyster Perpetual 41 124300

如果你想入手：

定價不到 5 萬的黃色漆面Oyster Perpetual 41，由於現在市場上想追求的人可不少，所以它的行情不斷往上推，在知名二手錶網站Chrono24上面這款錶目前的市場價格至少要10萬以上，足足比定價高出一倍！如果是以接近定價的價格來看當然很值得入手，但若要把預算提到10萬，可能就要仔細思考Oyster Perpetual 41是不是你唯一的選擇了，因為同價位還有很多選項，要花到兩倍的價錢才能入手這款錶代價相對昂貴；當然若你的預算充足且志在必得，有的人可能還以收集多種顏色為目的，那又是另當別論的狀況了。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士漆面Oyster Perpetual人氣攀高 評點41mm黃色款124300】