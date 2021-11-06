TISSOT｜天梭神似皇家橡樹手錶爆紅　PRX入門機械錶5千出頭極親民

TISSOT天梭2021年重新帶回1970年代末期的所開發的不鏽鋼鍊帶石英錶PRX，由於手錶外形和現在當道的幾款高級運動錶神似，甚至還比卡西歐的農家橡樹更有「橡樹」味，因此頗受市場青睞。

品牌甚至還緊接在石英款後衍生出搭載自動機芯的款式，雖說自動錶的定價比石英款貴了將近一倍、厚度沒那麼薄，但是相對來說手錶的作工也更細緻些；若和那些頂級品牌旗下的運動錶擺在一起看（雖然彼此定位不一樣），約莫5千多的價格顯得親和力十足，先不要說可以拿它來當例如AP皇家橡樹的替代方案，就以入門機械錶而言，PRX Powermatic 80的造型也顯得很大方而經典，加上手錶搭載的機芯也是品牌近年主力的基礎機芯，由各方面來看能以5千多的價格入手這樣的產品，簡直已經不能再要求它更多了。

TISSOT天梭PRX Powermatic 80的特點介紹，及藍、白、黑三色官方價錢。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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評點一：外部作工讓人有高級感

天梭前幾年也曾經推出過PRX復刻石英錶，不過2021年版本在錶殼和鍊帶的作工上看起來變得更精鍊了，所以佩戴PRX Powermatic 80時會有一種佩戴高級手錶的滿足感。從手錶外觀來看，它的40mm不鏽鋼錶殼大小適中，且表面大範圍採用拉絲打磨，另在錶圈以及錶殼邊緣進行拋光與倒角處理，讓手錶在維持運動風格之餘，還多了一分細膩優雅的質感，以現在的標準而言，這款錶無論平時休閒佩戴、工作時佩戴，甚至出席正式場合戴都很合宜，鍊帶的好處就在於它不怕被戴去可能會大量出汗的動態活動，且事後清潔保養也相對便利，加上手錶的防水也達到100米水準，應付日常所需算是很夠用。

評點二：機械機芯款面盤更有RO既視感

原始的PRX石英錶走的是素色面盤設計風格，然而PRX Powermatic 80由於搭載機械機芯，所以天梭在此也做出調整來區隔兩種機芯本質上的不同。PRX石英款為單色太陽放射紋面盤，至於搭載自動機芯的款式則是改成類似皇家橡樹的格紋來裝飾面盤，其他細節如時標與指針造型兩種機芯款式大同小異，不過從機械機芯款式中會發現它位於3點方向的日期窗加了金屬邊框，同時6點方向「PRX」字樣下方也多加了機芯名稱，這些小地方能讓兩種機芯款式更快速能被一眼辨別。而除了詢問度最高的藍面之外，PRX Powermatic 80另還有黑面以及銀面，尤其後者的錶圈還特別鍍上了金色，提供相對豐富的選擇。

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評點三：天梭主力基礎機芯

PRX Powermatic 80錶背有透明底蓋可以讓人欣賞機芯結構，這枚機芯是以2824-2為基礎改制的，天梭將機芯震頻由2824的28,800vph降低到21,600vph，由此解決了一部份扭力不足的問題，還有個重點在於機芯採用了跟C01.211相同的塑膠（Engineering Plastic）擒縱輪和擒縱叉，不含寶石零件、輕量化的擒縱結構同樣也有助於減少扭力的耗損（這也是手錶價格可以如此親切的關鍵原因之一），此外機芯的動力儲存一舉提升至超過3日這點也很吸引人，品質與實用性以入門機械錶而言經過這幾年的市場淬煉已夠人放心，至於機芯的打磨修飾也是中規中矩，畢竟以這個價位來說，機芯還是先求走時品質與動能為先，細節的修飾處理倒不是優先考量。

如果你想入手：

在現在的市場氛圍下，會想入手類似PRX這種風格手錶的人不在少數，而且它的價格真的是知名品牌中入門中的入門級。天梭這次比較特別的是在同一年中同步發表了石英款與機械款，由於兩者的價位還是有一小段落差，如果只是追求手錶的外型，選擇價位較低的石英款合情合理；但是如果本身對機械工藝有興趣的話，多加點預算入手機械錶感受一下傳統工藝的精神也還是很值得，尤其如果想在2萬價位找到和PRX Powermatic 80類似風格又有3日鍊機芯的作品難度不小，這點也強化了市場對這款錶的好感度。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：評點2021年入門機械錶爆紅款 與皇家橡樹有幾分神似的天梭PRX】