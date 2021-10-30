康斯登推出自家陀飛輪萬年曆機芯　成就低價高質超複雜大作

康斯登（Frederique Constant）給人的其中一個最強印象，就是在一個容易負擔的價錢下可以提供到優秀質素的機械錶，因此實用性非常高。但如果你以為品牌不會製作超複雜製品的話，那可就大錯特錯了。

Highlife陀飛輪萬年曆腕錶限量發售，每位收藏家都可以定制鐫刻編號。(圖片提供：Frederique Constant)

這枚Highlife陀飛輪萬年曆腕錶，可說是康斯登迄今為止最複雜的機械萬年曆，完美地體現了品牌近35年來的最佳工藝。

玫瑰金錶款搭配鱷魚皮縫線錶帶，並隨附一條橡膠錶帶，讓Highlife自家機芯陀飛輪萬年曆腕錶可以隨時切換為現代都市風格。(圖片提供：Frederique Constant)

腕錶備有18K玫瑰金和精鋼款式，重點在於它們同樣是由品牌在自己位於日內瓦的錶廠生產和組裝腕錶，也因此可以創造出有史以來價格最為實惠的自家機芯陀飛輪萬年曆腕錶。18K玫瑰金版$398,000及精鋼版$228,000，兩個數字都叫人揉眼睛。

精鋼款式也提供同樣的橡膠錶帶，並隨附拋光和緞面打磨相間的三鏈節精鋼錶帶。(圖片提供：Frederique Constant)

41毫米錶殼內，康斯登將腕錶的複雜功能劃分成四個部分。星期和日期顯示是日常生活中最實用和常閱的資訊，因此品牌選用順序橫向排列的形式呈現，以便佩戴者可在瞬間自然地讀取訊息。

12時位置設有月份和閏年顯示盤，分別透過大指針和小指針指示。為了實現美學構圖的平衡，陀飛輪設於6時位置，其中央指針兼具秒針功能。

FC-975機芯由品牌在日內瓦錶廠設計、限量生產和組裝。(圖片提供：Frederique Constant)

這款低調簡約的腕錶搭載FC-975機芯，機芯由品牌在日內瓦錶廠設計、限量生產和組裝。精準無誤是陀飛輪的主要特徵，為了提升精準度，康斯登為此錶款裝配了由擒縱輪和擒縱錨組成的矽製擒縱系統。

從任何角度，無論是透過錶盤還是底蓋，都可觀賞到Highlife自家機芯陀飛輪萬年曆腕錶的機芯，調校按鈕則隱藏於錶殼外側。(圖片提供：Frederique Constant)

兩款腕錶以藍色為主調，為了顯示複雜功能，康斯登選擇了無錶盤的外觀，讓你可近距離觀賞美輪美奐的FC-975自家機芯。為了讓讀時更為清晰，品牌特意為副錶盤作雙層凹陷設計，以更易於捕捉光線。