IWC聯乘Hot Wheels推出套裝名作　限量珍藏必成錶迷車迷狂搶珍品

Goodwood Members’ Meeting（古德伍德會員大會）是賽車界的一個盛大節慶，每年都會在英國南部聚集世界各地的汽車愛好者一同前來參加各式比賽及展覽。IWC為慶祝車隊重返古德伍德，特別為了這次第78屆大會推出「IWC x Hot Wheels Racing Works」收藏套裝。無論是套裝裡的名錶，與及那精美的Hot Wheels Mercedes-Benz 300 SL「Racing Works Edition」模型玩具，絕對叫人雙眼放光。

黑色錶盤在計時盤周圍飾以微妙的賽車方格旗圖案。隨著光線灑落，雷射鐫刻的方格在深色及淺色之間交錯呈現，為錶盤增添深邃感及紋理外觀。(圖片提供：IWC)

套裝內的時計，是IWC飛行員計時腕錶「IWC x Hot Wheels Racing Works」特別版（型號IW377904），採用43毫米5級鈦金屬錶殼。選用該金屬為「工程物料」，因為它比鋼更輕、更堅硬，具有很高的抗腐蝕能力，並且常用於汽車工程。深灰啞光色彩源自精心的表面處理，先在錶殼零件上拋光，然後進行噴砂。

Hot Wheels Mercedes-Benz 300 SL「Racing Works Edition」是Hot Wheels有史以來最精細的1:64車型。(圖片提供：IWC)

9點鐘位置的錶殼側面鐫刻耀眼的Hot Wheels火焰標誌。(圖片提供：IWC)

9點鐘位置的錶殼側面鐫刻耀眼的Hot Wheels火焰標誌。黑色錶盤在計時盤周圍飾以微妙的賽車方格旗圖案。隨著光線灑落，雷射鐫刻的方格在深色及淺色之間交錯呈現，為錶盤增添深邃感及紋理外觀。這款計時腕錶搭載IWC 69385型自製機芯，可透過煙燻色玻璃底蓋一覽無遺。搭配銀色及黑色一體式織物錶帶，與IWC車隊的Mercedes-Benz 300 SL配色相呼應。

腕錶和模型上都帶有數字68，巧妙致敬IWC與Hot Wheels風火輪的創立年份1868年與1968年。(圖片提供：IWC)

套裝亦包含Hot Wheels Mercedes-Benz 300 SL「Racing Works Edition」。這款專屬限定的Hot Wheels模型車是Hot Wheels有史以來最精細的1:64車型。Hot Wheels的原型工作間僅製作50輛模型車，包括可開啟的鷗翼門、忠實還原的內裝與桶狀座椅、防滾架和紅色門檻飾條，以及帶有Mercedes-Benz星芒標誌及賽車圖案的明亮頭燈等完整的外觀細節。由於只限量發行50套，這輛模型車也因此將成為Hot Wheels史上最稀有的官方車型之一。