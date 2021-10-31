IWC聯乘Hot Wheels推出套裝名作 限量珍藏必成錶迷車迷狂搶珍品
/ 2021.10.31
黑色錶盤在計時盤周圍飾以微妙的賽車方格旗圖案。隨著光線灑落，雷射鐫刻的方格在深色及淺色之間交錯呈現，為錶盤增添深邃感及紋理外觀。(圖片提供：IWC)
套裝內的時計，是IWC飛行員計時腕錶「IWC x Hot Wheels Racing Works」特別版（型號IW377904），採用43毫米5級鈦金屬錶殼。選用該金屬為「工程物料」，因為它比鋼更輕、更堅硬，具有很高的抗腐蝕能力，並且常用於汽車工程。深灰啞光色彩源自精心的表面處理，先在錶殼零件上拋光，然後進行噴砂。
Hot Wheels Mercedes-Benz 300 SL「Racing Works Edition」是Hot Wheels有史以來最精細的1:64車型。(圖片提供：IWC)
9點鐘位置的錶殼側面鐫刻耀眼的Hot Wheels火焰標誌。(圖片提供：IWC)
9點鐘位置的錶殼側面鐫刻耀眼的Hot Wheels火焰標誌。黑色錶盤在計時盤周圍飾以微妙的賽車方格旗圖案。隨著光線灑落，雷射鐫刻的方格在深色及淺色之間交錯呈現，為錶盤增添深邃感及紋理外觀。這款計時腕錶搭載IWC 69385型自製機芯，可透過煙燻色玻璃底蓋一覽無遺。搭配銀色及黑色一體式織物錶帶，與IWC車隊的Mercedes-Benz 300 SL配色相呼應。
腕錶和模型上都帶有數字68，巧妙致敬IWC與Hot Wheels風火輪的創立年份1868年與1968年。(圖片提供：IWC)
套裝亦包含Hot Wheels Mercedes-Benz 300 SL「Racing Works Edition」。這款專屬限定的Hot Wheels模型車是Hot Wheels有史以來最精細的1:64車型。Hot Wheels的原型工作間僅製作50輛模型車，包括可開啟的鷗翼門、忠實還原的內裝與桶狀座椅、防滾架和紅色門檻飾條，以及帶有Mercedes-Benz星芒標誌及賽車圖案的明亮頭燈等完整的外觀細節。由於只限量發行50套，這輛模型車也因此將成為Hot Wheels史上最稀有的官方車型之一。
這次套裝的第一套將由國際拍賣行Bonhams線上拍賣，所得款項將全數捐贈予Two Bit Circus基金會。該非營利組織為兒童打造學習體驗，以激發創業精神、鼓勵小小發明家並灌輸環境管理。(圖片提供：IWC)