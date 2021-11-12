Rolex｜勞力士Explorer II手錶價格回落　探二白面行情反超前黑面

2021年是勞力士Explorer II探二50周年的里程碑年份，原本我們預計品牌會在今年重點針對探二進行改款——結果改款是改了，但是勞力士端出的新品內容在新錶剛推出時似乎有點讓市場大失所望，這或許就是一種期望愈高、失望愈大的反應。

因為光從外觀比較，新舊款的探二如果放在一起不太容易看出差別，尤其是白面探二看起來相似度更高，而黑面探二好歹可以從GMT指針整枚變成橘色的這種細節微調看出與舊款的差異。時間拉回新款探二將發表的2021年4月初，當時手錶會有甚麼樣的改變外界都還猜不準，因此新款探二還沒現身前，反倒帶動了舊款（216570）的行情提升，當時216570在國外一度出現170萬日元（折合約港幣11.6萬）這樣的高價；但是市場終究是現實的，等到新款探二（226570正式發表），大家一看到新舊款差別不大，於是舊款的身價又馬上急速下墜，跌幅超過40萬日元（折合約港幣2.7萬）！一度衝高的行情就像泡沫般沒多久就破了。

其實新款探二外觀的調整就像2020年的水鬼一樣，勞力士都有針對細節進行改良，只是比起水鬼還有錶徑變大、面盤顏色從綠色改成黑色等比較容易一眼看出的規格數據差異和視覺印象衝擊，探二的改造程度還真的是低調到沒辦法再低調，除了前面提到黑面款可以看大橙針以及時、分針末端的黑色還在不在加以判斷之外，大概就剩可以從面盤6點方向的SWISS MADE字樣中間有沒有皇冠圖案來區隔新舊款，其他手錶外觀的調整還真的都很「微」調，光憑幾眼很難看得出端倪。

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而當226570開始到貨開賣後，約在2021年7月底時這款錶的行情才寫下系列新高，國外報價可達180萬日元（折合約港幣12.3萬），然而現在離7、8月已經又有一小段時間了，新款探二的身價又開始小幅滑落，但系列中的白面款式現在還是可以維持在約莫160萬日元（折合約港幣11萬）的高點。

以往探二應該是黑面比較搶手，但不知道是不是2016年Daytona 116500LN帶起的風潮影響，如今勞力士運動錶好像也有一點白面熱度高於黑面的傾向，就以新款探二為例，黑面的國外報價目前約為150萬日元（折合約港幣10.3萬）左右，白面的行情普遍高於黑面約15萬日元（折合約港幣1萬），雖然差距不是很大，但從中還是可以嗅出市場喜好轉變的線索。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Explorer II探二價格回跌 目前白面行情優於黑面】