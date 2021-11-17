勞力士K金Daytona價格又創新高　黃金、白金及玫瑰金手錶溢價行情

ROLEX勞力士Daytona家族的成員眾多，從不鏽鋼、金鋼到貴金屬款式應有盡有，甚至還有寶石鑲嵌版本，滿足市場不同預算的需求。目前Daytona人氣最夯的當屬不鏽鋼錶殼的116500LN，畢竟它的定價門檻相對親切，不過也因此使得手錶的溢價程度飆高；至於在高端款式方面，彩虹圈116595RBOW則是系列另一款代表作，它的魅力在於即使定價已經很高檔，但是收藏市場依舊供過於求，使這只錶成為行情最好的勞力士手錶之一。

然而在入門的Daytona與最高級的Daytona之間，還有些中高階款式近年的身價也是隨著系列人氣穩步上升而有相應的成長。目前Daytona的K金款包括18ct黃金、18ct白金和18ct永恆玫瑰金一應俱全，在這三種K金材質中，若以鍊帶、金屬錶圈、金屬面盤且時標無鑲鑽款的組合為例，它們的定價其實還是有點個別差異，目前三款的官方定價如下：

黃金款116508參考價為HKD$ 286,000

白金款116509參考價為HKD$ 307,300

永恆玫瑰金款116505參考價為HKD$ 307,300

可見黃金錶殼的定價不如另外兩種K金材質，不過根據外媒在IG上分享的K金Daytona溢價圖表來看，目前市場上最搶手的反而是黃金款116508！

（IG＠watchtradingco）

國外Daytona黃金款116508詢問度最高的是綠面（也就是俗稱的綠金迪），它目前的市場價格為84,000美金，溢價率約達到129%。而白金款116509現在的行情約有58,000美金，溢價率約有47%之多；緊追在後的永恆玫瑰金款116505如今市場價格亦有57,500美金之多，溢價率同樣衝破46%，

符合K金材質、鍊帶、金屬錶圈、金屬面盤且時標無鑲鑽款的條件下，目前Daytona最受歡迎的是綠金迪116508，它的行情比定價高出一倍以上。（Source：Petite Geneve Petrovic）

其中綠金迪近期的漲幅相當驚人，但其實白金款116509和永恆玫瑰金款116505也雙雙寫下歷來的身價新高，別忘了它們都是原本價格就已經突破30萬大關的名貴手錶，但從市場價格的溢價情況看來，現在收藏家對於K金Daytona仍呈現求過於供的情況，而且讓人感到好奇的是，究竟三款K金Daytona的價格已經觸碰到了天花板？還是它們還有再繼續拉高溢價率的空間？接下來幾個月我們會在持續關注這幾款手錶的價格水準。

Daytona家族歷史悠久、帶有複雜功能，加上旗下款式多元，一向是勞力士吸引愛錶人士青睞的王牌作品。（Source：Rolex Forums）

考量到消費者立場，當然會希望這已經達到溢價的高峰了，但是勞力士手錶的火熱程度近年還在不斷升溫中，若市場的貨量不足以應付消費者所需，那麼手錶的價格要再往上漲並非不可能，但看到品牌旗下的新款水鬼近期又有點「校正回歸」的行情表現，如果把它拿來做為對照，那麼勞力士熱門手錶似乎也不見得可以無止盡的漲了又漲，一切還有待多一點時間觀察K金Daytona的行情趨勢。

同場加映：Rolex勞力士Daytona價格懶人包 包含2021最新隕石面地通拿定價（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

同場加映：Rolex勞力士Daytona 58年進化史 5大升級配置奠定名錶界王者之位（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：K金Daytona價格屢創新高 一次看懂黃K金、白K金或玫瑰金版溢價率現況】