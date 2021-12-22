OMEGA｜歐米茄海馬300潛水錶製作過程曝光　窺探三文治面盤的秘密

2021年OMEGA歐米茄重新翻新了旗下的老牌潛水錶海馬300，新款擁有多項同中求異的細節變化，其中面盤有一個環節特別吸引到錶迷的關注，那就是三文治面盤結構，這個聽起來有點可口的設計當然跟吃的無關，甚至錶壇也還有另一家擅長創作軍錶風格手錶的品牌慣常採用這種設計，因此當海馬300改款有點出其不意地導入三文治面盤結構時，雖然並不是非常明顯的大改造，但仍足以賦予手錶耳目一新的感受。

三文治面盤結構有別於一般手錶將夜光時標塗在鑲嵌於面盤的立體時標上或直接印在面盤，它是由兩枚金屬薄片所組成，下方的薄片上會塗上夜光物料，以海馬300的例子來說，歐米茄塗的是SuperLumiNova夜光物料，至於上方的面盤則會在時標處鏤空，如此一來夜光塗料會呈現與上層面盤的自然的高低層次效果，使得夜光會有一種從面盤下方散射開來的感覺，目的當然是為了創作更清晰的夜視效果。

由於新款海馬300另一項改造重點在於降低錶殼厚度，這間接也導致手錶的三文治面盤必須再做得更薄些，歐米茄一般使用的面盤金屬片大概厚度是0.65mm，所以品牌在創作新款海馬300時目標是讓三文治面盤兩片等於一般面盤的一片，而且兩片合起來時還要更緊貼，盡量讓它們如同合為一體般，以免手錶在遭受震動的情況下把兩片金屬薄片「震開」，所以新款海馬300的三文治面盤在兩方面會顯得特別不一樣，一就是降厚度、二就是防震效果要好。

歐米茄從無到有製作三文治面盤可以歸納為三大用途共8道工序，以下帶你一一了解。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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（一）製作底層金屬薄片

歐米茄在製作底層薄片時選用的材質是德國銀而非一般手錶常用的黃銅，這是因為德國銀的避震性更好，強度也更高。

1.金屬薄片被加工挖出0.12mm的凹洞，使它能覆上Super-LumiNova夜光塗料。

2.以電鍍將金屬片鍍成黑色。

3.以手工在金屬片上的凹洞塗上米色底漆，這是塑造夜光物料散發復古氛圍的關鍵步驟。然後製錶師再用特製的馬克筆把Super-LumiNova夜光物料塗在底漆上。

（二）製作上層金屬薄片

有別於底層金屬薄片，上層金屬片反而用的是青銅合金（CuSn8）材質。

4.先用鉸刀切割製作出阿拉伯數字與幾何型時標的輪廓，然後把金屬片翻面裝上四個固定腳零件。

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5.歐米茄會把上層薄片拿去浸泡在一系列化學藥水中進行氧化與黑化過程。

6.手工替面盤製作出色澤層次效果。

7.將品牌Logo和系列名稱等資訊各別轉印兩次在金屬片上。

（三）疊合組裝兩片金屬薄片

8.將上下兩枚金屬片裝在一起，達到跟傳統面盤差不多後的境界，後續歐米茄還要進行一系列的品管檢測，內容包括面盤整體的厚度、直徑與轉印上的字型是否正確，而在被組裝到錶頭之前，品牌也會先確認過三文治面盤上沒有任何灰塵或刮傷才會再進行後續的製程。

從以上步驟看來，想要獲得一枚新款海馬300手錶的三文治面盤實在沒有想像中簡單，而也由於品牌努力追求完美的決心，才讓手錶可以在保有強大夜光效果之餘，也能享有纖薄舒適的佩戴效果以及復古感強烈的迷人顏值，這些都是由細節所一步一步成就的。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：揭開歐米茄海馬300潛水錶三文治面盤製作過程的祕密】