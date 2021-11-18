東方表行60周年推出Grand Seiko限量作　聯乘盛宴藝術品匠心獨運

古人智慧，60年一甲子，當中蘊含著大意義。所有事物每每走過60年，都是值得紀念的里程碑，正如本地著名錶行「東方表行」就剛剛迎來60周年，關乎於時間，當然要推出特別版限量作。除此之外，為慶祝60年之重要，還匠心獨運地推出以「Take Your Time」為主題，與香港著名餐廳Madame Fù的跨界合作菜單，還特別邀請獲獎無數的本地藝術家陳閃創作裝置畫作《時間的發現～1961》，皆有著深層意義。

Grand Seiko Heritage SBGH285（圖片來源：東方表行）

首先當然要介紹錶迷關心的新作，是次獨家限量版與Grand Seiko合作，第一枚為「Grand Seiko Heritage SBGH285」，配備不銹鋼錶殼與錶帶、雙弧面藍寶石水晶錶面及深綠色錶盤，原來綠色作為主色調是因為與「60」的諧音相近，於錶盤上12小時位置飾以「60」字樣，新作搭載Grand Seiko機械機芯9S85，售價為49,000港元，限量發行60枚，別具象徵意義。

Grand Seiko Sports SBGH293G（圖片來源：東方表行）

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另一枚則是運動錶款「Grand Seiko Sports SBGH293G」，以輕盈而強韌的高密度鈦金屬製成，配備藍寶石水晶鏡面與綠色錶盤，採用最新技術的9S機械機芯，防水深度達600米，這一枚更為珍稀，僅限量發行30枚，售價為78,000港元。

「Take Your Time時間藝術盛宴」

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接下來就要看看由Madame Fù主廚廖偉杰師傅精心設計的「Take Your Time時間藝術盛宴」六道菜菜單。對於高級烹飪而言了解時間是重中之重，也可以稱得上為與時間合作得天衣無縫的藝術，烹調時間往往差之毫釐，謬之千里，例如是次菜單上包含的蟶子塔採用新鮮蟶子，蒸煮時的時間絕對需要拿捏得精準，才能帶出蟶子最完美一面。而且亦要與時並進，例如廖師傅最憧憬的卻是做滿漢全席，可是滿漢全席所用到珍貴的食材往往涉及到環保等問題，所以他亦正在研究做全素的版本。熱愛於世界各地找尋食材與靈感，他喜歡將西餐常用的香料如羅勒、百里香等融入中菜，現在甚至正在研究將中、日、法三國菜融合。與他的想法志同道合的朋友可以親身到Madame Fù用味蕾去與之交流。

本地藝術家陳閃

最後就要介紹是次由陳閃特別創作的藝術品：「時間一直在重覆着，雖然好像總是回到原點，但時間卻在不經不覺間將經驗累積起來」。是次的作品將1961年幻化成裝置畫作，原來是將當年的年曆作為素材，在光影的配合下就知當中奧妙，每個月有一種色調，每過一天就多填上一層色彩，因應透光性而呈現出跨越維度的效果，這也是藝術家量度時間的一種方法，而時間也具象地化為痕跡，同時表現出抽象而耐人尋味的思考，正如高級製錶的藝術工藝，往往惹人深思。

《時間的發現～1961》在「日、夜」之間的分別