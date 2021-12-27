江詩丹頓｜Overseas陀飛輪鋼殼手錶工藝細膩繁複　藍面盤市場罕見

江詩丹頓的Overseas系列在2016年獲得重新改造，系列當時一口氣推出了數款作品，在剛改款的當下就已經具備相對完整的陣容了，近兩年此系列動作反而不像剛改款時那麼大，推出新作大致上都是以改材質、換面盤顏色為主，不過同時間江詩丹頓也在不斷拓展系列的深度。

原本Overseas系列就已經擁有計時碼錶、世界時區以及萬年曆等複雜功能手錶，2019年品牌新增系列首見的陀飛輪作品，如果純以機芯結構複雜度來說，陀飛輪不見得是最複雜的，但是以工藝代表性而言，Overseas陀飛輪一推出就已經躍升為系列的門面，而江詩丹頓也配置了近年很流行的藍色面盤，讓它一上場就強勢吸引市場的目光。

評點一：Overseas的特色馬耳它十字外觀

這一代的Overseas細部的造型更加細膩繁複，比如原本錶殼側面的線條從錶圈頂點到錶耳是簡單的直線，到了這版卻修成了一道連續的弧線。（Vacheron Constantin官網）

Overseas在外型方面與上一代作品有明顯的變化之處例如錶圈上的馬耳它（Malte）十字間隔放大，因此錶圈凸面由前作的八個簡化為六個，同時錶殼的結構也有一些變化，江詩丹頓在錶殼馬耳他十字錶圈中間嵌入了一個圓環，讓錶體感覺更為厚實和立體。錶款面盤採用亮漆裝飾以Overseas原本的運動錶定位來說稍感華麗了些，但在改款後它不再強調純粹的運動錶性格，而是「休閒風格」，品牌表示這是為了讓錶款看起來更優雅，在正式場合佩戴也不覺突兀，同時面盤整體的格局比起前一代也有調整，如分、秒刻度各自獨立、全面採用幾何造型時標等，讓簡約的格局中顯得不會過於單調。

評點二：三種錶帶自由配

佩戴者可藉由模組化替換裝置快速更換鍊帶／錶帶，無需任何額外工具，一錶在手就能變化出三種不同風格。（Vacheron Constantin官網）

Overseas改款後的最大特色當然就是新增了錶帶快拆系統，錶殼的曲線外觀無縫連接著錶帶，展現品牌百年大廠的工藝技術與設計美感。而在不影響鍊帶或錶帶的堅固耐用下，原創錶帶／鍊帶和折疊式錶扣替換裝置可自行輕易拆卸換裝錶帶，佩戴者可以自行決定換裝三種不同類型的錶帶，實現一錶在手、風格在我的目的，除了擁有經拋光處理的半馬耳他十字及緞面拉絲鍊節的不鏽鋼鍊帶，也配有可替換的深藍色手工縫製鱷魚皮錶帶，另外也還有帶有立體格紋的藍色橡膠錶帶，奇妙的是，明明是同一只錶，但是Overseas陀飛輪換上不同的錶帶就能呈現不一樣的感覺，是場合和心情隨意變換錶帶真的有夠方便。

評點三：薄型多日鍊抗磁機芯

2160超薄機芯於2018年面市，機芯共由188枚零件組成，具有環形自動盤設計，透過透明藍寶石透明錶底蓋可以欣賞到機芯細膩的作工。（Vacheron Constantin官網）

Overseas陀飛輪搭載了2160機芯，這枚機芯先前也曾在Traditionnelle系列中使用過，除了擁有以複雜功能而言相對算充裕的80小時動能，它採用了環形自動盤有助於降低機芯的厚度，因此Overseas陀飛輪的錶殼厚度也不過10.39mm，與42.5mm的錶徑搭配下顯得剛好、不會太厚。另外值得一提的是，雖然同樣都是搭載2160機芯，但是Overseas延續了系列先前強調機能性的基因，所以它比Traditionnelle陀飛輪多了抗磁軟鐵內圈設計，這也讓機芯更不怕受到磁場干擾，考量到它的作工以及精準度都有日內瓦印記掛保證，品質無疑很令人安心。

Overseas縱橫四海系列陀飛輪

如果你想入手：

目前Overseas家族價格最高檔的要屬玫瑰金鍊帶的萬年曆手錶，這款Overseas陀飛輪由於搭配的是不鏽鋼錶殼，因此價格「相對」親切，畢竟玫瑰金錶殼的Overseas陀飛輪並沒有公開定價資訊，因此不鏽鋼款能獲知價格的話，估計會比玫瑰金款入手門檻低不少，因此雖然Overseas系列相較江詩丹頓其他正裝錶系列複雜款式的定價來的親切，但純以不鏽鋼手錶而論，這款陀飛輪還是很有一流作品的氣勢。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Overseas陀飛輪是江詩丹頓少見複雜功能鋼殼手錶】