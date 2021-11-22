木村拓哉遛狗露出旗艦級Daytona　50週年紀念錶行情大好極難買

日劇男神木村拓哉最近與長澤雅美主演的電影《假面之夜》正在熱映中，這部片日本比香港早了一個多月上映，在日本地區延續第一集的好評，勇奪雙週票房冠軍，也是2021年該國最快突破100萬人次觀影的（真人）電影。

而在演藝工作之餘，近兩年木村拓哉粉絲茶餘飯後津津樂道的話題就是他在2020年5月創立了個人IG帳號，而且木村似乎要嘛不玩IG、要玩就要徹底投入，若有在追蹤他IG的人應該都有注意到，木村IG Po文的頻率還滿高的，幾乎一天都會有一則，有時甚至一天數則，而且比起有些知名藝人的IG放的都是一些工作時的照片，木村反而更喜歡在社群平台分享自己真實的生活。

瀏覽木村拓哉的IG貼文，常看到大神的自拍（這對粉絲來說非常需要）、生活中看見的風景、工作時的花絮照等等，再來還有一類照片的比例也很高，那就是他和自家毛小孩玩樂的照片，他養的三隻狗包括貴婦狗Amur、Etoile，以及英國古代牧羊犬Hikaru等都常出現在他的IG照片中。

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近日木村又在IG Po出他與其中一隻貴婦狗互動的照片，照片中狗狗調皮的捲舌並與主人「Give Me Five」，而且細看牠頭上好像戴了甚麼裝飾，結果滑到下一張照片會發現原來那是一片樹葉掉到狗狗的頭上。木村分享這兩張照片除了是要曬毛孩之外，他也想傳達自己看到秋天時自然景物的變化，他在貼文中寫到樹木彷彿都被著上新色，落葉紛紛看起來很有意境。

不過除了畫面中季節的轉換和可人的狗狗之外，其實木村手上若隱若現戴的錶更是吸睛，提到木村的手錶很快會想到他在《戀愛世代》戴過一炮而紅的勞力士Explorer I；而在下戲後，近年木村拓哉手上出現頻率頗高的錶則是勞力士另一款神錶Daytona 116500LN。這次木村與貴婦狗的合照，他手上依舊是戴Daytona，只不過款式已經從不鏽鋼換成了鉑金版的116506冰藍面。

Daytona 116506不知不覺推出已經有8年時間，目前仍然是系列中罕見的鉑金版本，行情更是逐年水漲船高。（Rolex官網）

Daytona 116506是勞力士2013年為了慶祝系列50週年所發行的紀念錶，木村應該是在手錶上市後不久就已經入手了，近年來也不時會看到他佩戴這只錶出席公開場合會在日常生活中著用，例如2015年他旋風式來台拍攝觀光廣告，當時手上就戴了116506，從那時到現在又過了幾年，從木村分享的照片看來，他還是很喜歡這款旗艦級的Daytona。木村這款116506目前的行情已經漲到12萬5千美金左右的水準，差不多要比定價高出百萬台幣的水準，撇除個人喜好之外，以收藏投資的角度來看，木村當年買這款錶如今看來再明智不過，男神對於手錶的品味顯然也是一流。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：日劇男神木村拓哉IG樂逗毛孩 手上這款Daytona目前行情大好】