AP皇家橡樹手錶一年行情價格變化　39mm不鏽鋼大三針升值高最搶手

在大運動錶時代，似乎沒有甚麼價格極限這種事，尤其是大品牌的熱門款更是如此；雖然2020年上半年疫情剛爆發時對手錶身價造成強烈衝擊，不過從2020年下半年開始，熱門錶的行情又開始起飛，而且這還不限於線上款式，有些手錶即使已經停產，但它們在市場上的熱度似乎也沒受到太大的影響，就以AUDEMARS PIGUET愛彼經典的皇家橡樹系列為例，從中可以看出高級運動錶現在炙手可熱的程度。

目前二手市場上主流的鋼殼皇家橡樹基本款大概可以分成37mm（15450ST）、39mm（15300ST）和41mm（15400ST），其中15300ST早在2012年已經停產、15400ST也在2019年停產，並由15500ST接下41mm的棒子，因此只剩下15450ST還在持續生產市售。

現在持續生產中的15450ST，一年前的行情大概等於定價，不算特別亮眼。（Source：WatchShopping）

以上三款線上／停產的鋼殼皇家橡樹在2020年11月左右的行情如下：

15450ST：19,100美金（約合港幣14.9萬）

15300ST：20,400美金（約合港幣15.9萬）

15400ST：29,700美金（約合港幣23.1萬）

看起來雖然沒有超定價得太離譜，但至少都展現出不錯的保值性，而且2020年11月這個時間點已經屬於手錶行情開始從谷底反彈的階段，可見三款皇家橡樹在新冠肺炎疫情剛開始時，應該還曾出現更低的行情水準。然而不知不覺又一年過去後，這些皇家橡樹手錶的價格出現怎麼樣的轉變呢？

不囉唆直接看到2021年11月它們最新的市場報價：

已停產一陣子的39mm 15300ST，一年前後的價格變化非常大，目前行情超過4萬2千美金。（Source：The Watch Club）

15450ST：35,500美金（約合港幣27.7萬）

15300ST：42,200美金（約合港幣32.9萬）

15400ST：45,100美金（約合港幣35.1萬）

通常最受市場歡迎的15400ST，過去一年來的漲幅相對較小，但也已經衝破4萬5千美金的水準。（Source：WATCH COLLECTING LIFESTYLE）

看完第一個反應就是Oh My God！才不過相隔一年而已，同樣一只錶的身價也差太多，例如15450ST一年前後身價長了86%、15300ST一年來漲得更兇，竟然是破百的107%，至於15400ST雖然一年間「只」漲了52%，但那是因為它原本的行情就是三款裡面最高的，目前衝破4萬5千美金的水準也夠驚人的了。

AP皇家橡樹不鏽鋼大三針一年行情價格變化（IG@watchcharts）

從中可以發現停產與否似乎不會直接影響到手錶的市場價格，而目前消費者對於錶徑的喜好也朝中性、小型化在調整，尤其原本一年前在三款中定位有點尷尬的15300ST，現在反而從價格中表現出它的市場搶手程度，現在它的行情如果快轉回一年前都足以買兩只回來了，高級運動錶市場的發展還真的是有一種瞬息萬變、前景樂觀的態勢，但也就是因為太樂觀了，使得現在一般消費者離熱門的運動錶也愈來愈遠，大歎想買錶好難。

同場加映：TISSOT｜天梭神似皇家橡樹手錶爆紅 PRX入門機械錶5千出頭極親民（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

同場加映：Rolex勞力士2021入門運動錶價格懶人包 Explorer系列漲幅差異大（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：AP皇家橡樹不鏽鋼大三針37mm 39mm 41mm一年行情價格變化】