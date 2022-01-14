勞力士熱門錶打工仔可無痛入手？日錶店讓消費者免息分期無懼高價

購買高級手錶這類奢侈品時，有的人會豪氣地一次付清，也有的人會想用分期付款的方式，盡量減輕自己的負擔。不過現在勞力士熱門錶動輒要花定價一倍以上的價格才能入手，所以有能力一次付清的人相對還是比較少。而雖然二級市場的店家本身就是抬高價格的源頭，但他們也深明有些消費者不一定能夠一口氣掏出個幾十萬買錶，因此像是日本的錶店近年也開始大力推廣分期零利率的買錶服務。

據說目前日本有許多二級市場的錶店都可以分期買錶，而且最多可以分到60期（怎麼有點像是買車的分期期數）！這種方案對消費者而言還頗有吸引力的，因為分期可以先付一筆頭期款，接著就按月慢慢把貸款繳清就好，不用一次過花一大筆預算。加上勞力士熱門錶現在的價格幾乎都在漲，所以「早買早享受」這套邏輯完全適用於勞力士手錶上。

黑水鬼124060日幣定價為897,600，目前在日本市場行情可達150萬日幣，不見得人人都可以一次拿出這一大筆預算買錶，因此若有分期付款方案，對買錶人而言相當方便。（Rolex官網）

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以一款店家開價150萬日幣的勞力士黑水鬼124060為例，如果可以分到60期，一個月要支出的預算相當輕鬆很多，當然分的期數愈多，有可能會要你還利息。

以日媒報導的店家分期案例而言，同一隻黑水鬼124060，分36期甚至60期都可以零利率。但是若要分到120期（好像有點太久）就必須被收10%的利息，雖然每個月付出的金額不到2萬日幣，聽起來很吸引人，但最終入手的價格已經等於10年價格的一倍了，算下來似乎也沒划算到哪，因此還是找零利率的方案比較理想。

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而且日本市場的分期服務不僅限於新錶，包括二級市場錶店的二手錶也能透過分期方式購買，所以日本的消費者想要入手高級手錶的選擇就相對寬廣，因為把一大筆預算拆成好幾期，那種心理上的負擔比一次付出全部輕許多。

通常二手錶會有折舊率，但現在勞力士熱門錶有可能會讓二手錶價格還要比它當年全新購入時還高，所以目前市場在評估勞力士二手錶時，是不是全新已經不是最主要的重點了。更重要的條件在於手錶本身的狀況維持得好不好、原廠盒單是否齊全，如果這兩個條件都符合，那麼市場上的價格和搶手度還是很高，人們不一定會因為手錶是二手狀態就低估手錶的轉售價值，這也算是勞力士造成的某種經濟奇蹟現象吧。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士熱門錶價格居高不下 網傳“減痛入手”好方法】