Rolex｜勞力士阿拉伯時標Daytona開箱　鉑金冰藍面鑲鑽錶圈超稀有

Daytona是勞力士旗下最受歡迎的人氣產品，這系列的款式多元算是它的特色之一，從不鏽鋼、金鋼到貴金屬應有盡有，而在系列中最頂級的款式（不含錶圈或鍊帶鑲寶石）非鉑金錶殼的116506莫屬，目前在勞力士官網收錄的鉑金Daytona 116506分別有時標無鑲鑽版本和時標有鑲鑽版本，兩款的定價至少都250萬以上起跳，比起黃金、白金、永恆玫瑰金搭配鍊帶的Daytona價格少說高出一百萬，可見其Daytona之王的地位。

Daytona 116506除了以稀有的貴金屬製作錶殼，它還擁有系列中僅見另兩個獨到的特色，包括咖啡色Cerachrom陶瓷錶圈以及冰藍色太陽放射紋面盤等。也因為這兩個專屬特點讓116506不只是高貴非凡，還相對罕見，所以走在路上想看見鉑金的Daytona也不是這麼容易的事。

說到鉑金的Daytona，最近國外有家頗有名氣的錶店在IG上分享了他們開箱一款鉑金Daytona的照片與影片，當然如果是開箱116506已經很讓人驚豔，但錶店本身也知道如果要吸引錶迷關注，他們需要拿出更特別的殺手鐧才行。

國外錶店這回分享的鉑金Daytona並非116506，而是116576 TBT！同樣都是鉑金錶殼的Daytona，到底116576 TBT有什麼不一樣之處呢？首先它的錶圈並非咖啡色陶瓷，而是鑲上矩形鑽石，光是錶圈這部分，116576 TBT就比116506要再高貴一個檔次，此外面盤的指針改成藍鋼處理、小錶盤外圍的刻度也換上與面盤同樣的冰藍色而非咖啡色。

Rolex勞力士鉑金冰藍面阿拉伯時標Daytona（IG@platinumtimesco）

116576 TBT還有個與116506最大的不同在於它的時標既不是矩形也沒鑲鑽，而是鑲上阿拉伯文數字，因此看來這款是中東地區限定的版本，對於阿拉伯語系的收藏家而言，這樣的設計可以拉近手錶與他們之間的距離；對於並非阿拉伯世界的手錶玩家來說，這種猶如隱藏版的時標設計則是再替手錶增添特殊性。無論如何，關於116576 TBT有兩件事我們可以很確定，一是它比116506更稀有（光阿拉伯文數字時標搬出來就比較特別了），二是因為它的錶圈鑽石數量與卡數都相對多和高，在定價和市場行情方面肯定也更上層樓，這也難怪店家引進這款錶之後會迫不及待想要開箱分享，只因它的魅力實在太強大。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：開箱超稀有勞力士鉑金冰藍面阿拉伯時標Daytona】