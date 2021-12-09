AP聯名Marvel出美國隊長限量手錶？ROO計時碼錶紅藍配色別具意義

2021年第43屆的高爾夫球界盛事、兩年一度的萊德盃（Ryder Cup）於9月24日至26日在美國威斯康辛州Whistling Straits球場登場，本屆賽事賽前就充滿話題性，像是美國隊這次派出的14名選手中有高達6位是首度參賽，平均年齡還不到30歲，相較於歐洲隊選手平均年齡的35.1歲，近十年來僅在2016年獲勝過一次的美國隊以如此「稚齡」陣容出擊，讓人不免對他們的賽果感到擔心。結果球果然是圓的，因為年輕的美國隊最終乃是以19比9的比數大勝歐洲隊，不僅報了上屆被電的一箭之仇，甚至還創下兩隊自從1979年改制以來最大分差的紀錄。

美國隊在本屆萊德盃一吐怨氣，精彩的不只是場上球員的表現，因為這次比賽還有鼎力支持高爾夫球運動的AUDEMARS PIGUET愛彼參一腳，別開生面地發表了兩款以皇家橡樹離岸型計時碼錶為基礎的萊德盃美國隊和歐洲隊限量錶。提到ROO計時碼錶，2021年雖然品牌先後發表過搭載4400系機芯的42mm與43mm款式，但是萊德盃限量錶反而不是以兩款新作為本，而是以上一代44mm的ROO計時碼錶為原型（目前仍處於該系列計時碼錶新舊交接的過渡期）；雖說萊德盃限量錶並非最新版本的ROO計時碼錶，但是它們所具備的紀念意義甚至是特殊配色等，依舊使得手錶充滿魅力，本次就從本屆賽事的贏家美國隊版本看起。

從手錶計時按把屬於長條形的設計，加上面盤又呈左三眼佈局，讓人能快速辨識出其屬於搭載3126/3840機芯的ROO計時碼錶。（AUDEMARS PIGUET官網）

評點一：按把造型透露錶徑線索

2021年尚未改款前的ROO計時碼錶主要有42mm和44mm兩種版本，除了錶徑有略微差異，從外觀上有個重點可以快速判別出兩種錶徑：42mm款式的計時按把採用圓柱形造型、44mm款式的計時按把則又改為長條形，這個特徵從2021年兩種尺寸的新款身上也可以發現，不過AP有稍微調整43mm款式的按把造型。44mm的ROO計時碼錶近年還算滿活躍的，包括它在2018年別開生面推出搭載迷彩橡膠錶帶設計，2019年接續推出配置藍色、綠色、棕色陶瓷圈搭配迷彩膠帶的後繼款，到了2020年又出現綠色或藍色陶瓷圈結合黑色陶瓷錶殼的雙色陶瓷版本，一方面創作話題，同時也賦予手錶更具活力與朝氣的形象。2021年的萊德盃限量錶就有點延續這類特殊色的概念。

愛彼以藍色陶瓷圈、面盤，搭配紅色測速計刻度、計時指針以及藍、紅雙色橡膠錶帶等細節，呈現美國的招牌印象。（AUDEMARS PIGUET官網）

評點二：ROO敢於嘗試各式材質配色組合

Royal Oak Offshore計時碼錶萊德盃美國隊限量版採用精鋼錶殼搭配藍色陶瓷圈、計時按把與錶冠，它的整體配色呼應美國代表性的紅藍配色，因此手錶的橡膠錶帶上部是紅色、下部則是藍色這點就已經是系列罕見的突破了。至於面盤外緣的測速計刻度同樣大膽地換上了紅色，與藍色Méga Tapisserie超大型格紋面盤搭配顯得格外亮眼又富有美國印象，而面盤上的三枚小錶盤則是銀白色調，閱讀時對比感強烈易讀，且包括中央計時秒針、6點方向計時指針與9點方向計分指針都塗上紅色，應用在這款身上有助於佩戴者辨識手錶不同功能屬性之餘，又再次呼應了美國隊紅白藍的經典顏色組合，不說還以為AP繼皇家橡樹概念系列「Black Panther黑豹」飛行陀飛輪之後，又再推出了另一款漫威聯名款式呢。

透明底蓋露出ROO計時碼錶主力機芯，機芯自動盤風格趨於精簡並經鍍黑處理，運動感比起42mm款式機芯自動盤的精緻風格更加強烈。（AUDEMARS PIGUET官網）

評點三：呼應手錶運動風格的機芯外觀

錶款搭載的3126/3840機芯是在愛彼的3120機芯加上計時模組之後昇華而來，它具備左三眼的小錶盤樣式雖然不是什麼新奇設計，但有一點比較特別之處是在於品牌將小秒盤設於12點方向，這有別於一般左三眼設計的小秒盤固定位置。而雖然44mm和42mm的ROO計時碼錶搭載的是同一枚機芯，但前者的自動盤兩邊都經過鏤空處理並在中間簡單刻上「AP」字樣，愛彼也進一步將自動盤表面鍍黑突顯運動錶的剛毅堅實風格；相較之下42mm版本的自動盤乃是呈現K金原色，上面刻有愛彼家徽等精緻的裝飾圖騰，散發更濃烈的高級錶貴氣。其實以視覺感受而論，44mm款式自動盤的細節乍看較少，但也更符合手錶整體的運動氛圍，且這款又是萊德盃這種運動相關主題設計，因此品牌選用44mm款式應該不是巧合。

Royal Oak Offshore計時碼錶萊德盃限量版手錶

如果你想入手： 近年ROO計時碼錶先不論導入新世代機芯的變化，光是既有款式變換材質與配色的微調就足以引起市場關注與好感，這點不得不佩服品牌高明的設計手法，如萊德盃美國隊限量版也是在令人熟悉的造型與機芯基礎中，藉由配色賦予手錶鮮明的個性，憑藉其限量發行加上又是特殊色的創意，50枚的限量數想必會讓收藏家搶著想要入手。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：AP漫威美國隊長聯名錶？！ 愛彼ROO計時碼錶罕見紅藍配色有特殊意義】