勞力士白金藍水鬼手錶最新行情　新款126619改黑面盤走調不敵舊款

勞力士的人氣系列Submariner簡單從面盤和錶圈顏色可以區分成黑水鬼、綠水鬼與藍水鬼，然而相較於黑水鬼和綠水鬼，目前只有半金和白金款式的藍水鬼由於入手門檻相對高，因此在市場上的熱度一直以來都不如以不鏽鋼錶殼為主的黑水鬼和綠水鬼，而且有點令人感到驚訝的是，白金款的藍水鬼126619經過2020年那次改款後，面盤從藍色改成了黑色（倒是半金和黃金藍水鬼都還依舊維持藍面），比起上一代116619錶圈和面盤統一的藍色調，看起來似乎就是少了點味道，而且就因為面盤改了顏色，連帶也影響到126619目前的行情。

116619停產前的定價為HKD 299,800、126619的定價則是調漲到HKD 309,600，主要原因應該是和兩款水鬼搭載的機芯有關。126619搭載勞力士新世代的3235機芯，各方面的規格帳面上看起來都獲得提升，尤其動力儲存拉到70小時更有助於強化佩戴實用性。

舊款白金藍水鬼116619原本因為定價高，所以本來還能用低於定價的價碼入手，但今年以來它的身價又開始起飛，現在行情衝上高點。（Rolex官網）

過往由於白金藍水鬼的入手門檻高，所以它可能以低於定價的價格入手，但近年水鬼系列整個大紅大紫，加上2020年經歷一次世代交替，因此現役白金藍水鬼126619的行情也在那時起飛，在2020年11月時國外便衝高到5萬歐元的身價巔峰，反觀同時期的116619由於正在交棒，使得它的行情一度掉到低於定價一截的3萬歐元出頭，然而又經過一年之後，兩款白金藍水鬼的行情卻意外出現了黃金交叉⋯⋯

新款白金藍水鬼126619則是有點開高走低的感覺，從剛推出時行情衝很快，邁入2021年的則開是一路走下坡。（Rolex官網）

根據國外媒體追蹤，舊款白金藍水鬼116619（國外定價為36,800歐元）的價格一直到2021年5月都還低於定價，但從2021年9月後卻開始一路上漲，目前116619的國外報價衝到了41,800歐元的水準，溢價率達到13%，過去一年間身價狂漲34%。

另一方面，新款白金藍水鬼126619（國外定價為38,000歐元）原本在去年剛推出不久價格就一路上升，但從2021年1月之後開始走勢疲軟甚至往下掉，其中2021年5月至9月間一下子從將近5萬歐元掉到剩4萬3歐元左右，且從9月之後到現在價格都很平穩，即使現在126619還是有14%的溢價率，似乎行情還是很好，但要注意的是它在過去一年內市場價值下滑了15%，原本一年前身價比起舊款幾乎高出2萬歐元，如今兩款藍水鬼的市場價格卻僅剩些微差距。

之所以會有這麼戲劇性的價格漲跌，推測應該和126619改成黑面有關，加上116619停產後在市場上的流通數量只會愈來愈少，物以稀為貴的道理促使市場推動它的價值升高，反倒是126619除了機芯升級外，外觀的吸引力反而沒有前作強，因此目前想要新款白金藍水鬼的人少於舊款，自然價格也會順勢往下掉。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士白金藍水鬼新舊行情黃金交叉 126619行情威風不再】