勞力士白金藍水鬼手錶最新行情 新款126619改黑面盤走調不敵舊款
/ 2021.12.10
116619停產前的定價為HKD 299,800、126619的定價則是調漲到HKD 309,600，主要原因應該是和兩款水鬼搭載的機芯有關。126619搭載勞力士新世代的3235機芯，各方面的規格帳面上看起來都獲得提升，尤其動力儲存拉到70小時更有助於強化佩戴實用性。
舊款白金藍水鬼116619原本因為定價高，所以本來還能用低於定價的價碼入手，但今年以來它的身價又開始起飛，現在行情衝上高點。（Rolex官網）
過往由於白金藍水鬼的入手門檻高，所以它可能以低於定價的價格入手，但近年水鬼系列整個大紅大紫，加上2020年經歷一次世代交替，因此現役白金藍水鬼126619的行情也在那時起飛，在2020年11月時國外便衝高到5萬歐元的身價巔峰，反觀同時期的116619由於正在交棒，使得它的行情一度掉到低於定價一截的3萬歐元出頭，然而又經過一年之後，兩款白金藍水鬼的行情卻意外出現了黃金交叉⋯⋯
新款白金藍水鬼126619則是有點開高走低的感覺，從剛推出時行情衝很快，邁入2021年的則開是一路走下坡。（Rolex官網）
根據國外媒體追蹤，舊款白金藍水鬼116619（國外定價為36,800歐元）的價格一直到2021年5月都還低於定價，但從2021年9月後卻開始一路上漲，目前116619的國外報價衝到了41,800歐元的水準，溢價率達到13%，過去一年間身價狂漲34%。
另一方面，新款白金藍水鬼126619（國外定價為38,000歐元）原本在去年剛推出不久價格就一路上升，但從2021年1月之後開始走勢疲軟甚至往下掉，其中2021年5月至9月間一下子從將近5萬歐元掉到剩4萬3歐元左右，且從9月之後到現在價格都很平穩，即使現在126619還是有14%的溢價率，似乎行情還是很好，但要注意的是它在過去一年內市場價值下滑了15%，原本一年前身價比起舊款幾乎高出2萬歐元，如今兩款藍水鬼的市場價格卻僅剩些微差距。
之所以會有這麼戲劇性的價格漲跌，推測應該和126619改成黑面有關，加上116619停產後在市場上的流通數量只會愈來愈少，物以稀為貴的道理促使市場推動它的價值升高，反倒是126619除了機芯升級外，外觀的吸引力反而沒有前作強，因此目前想要新款白金藍水鬼的人少於舊款，自然價格也會順勢往下掉。
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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士白金藍水鬼新舊行情黃金交叉 126619行情威風不再】