2021最高端手錶Top 10｜Rolex、PP、HUBLOT、BVLGARI、RM（上集）

瑞士的製錶工業，就像從不停歇或誤點的火車，總是在每一年的固定時間，往市場駛進一列列滿載驚喜與話題的腕錶車廂。

本篇也從這些充滿創造力的作品選出了10款最值得你注意的款式，無論你是看門道或看熱鬧的愛錶讀者，都能從中找到抓住你眼光的款式，當你擁有它之後，又能再尋找下一只，屬於你、屬於那一年的腕錶。

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PATEK PHILIPPE百達翡麗 創新萬年曆技術

百達翡麗5236P是世界第一款將星期、日期、月份排成一列在同一個視窗裡顯示的萬年曆腕錶，這看似不難的設計在空間有限的錶殼裡卻是很大的挑戰。

百達翡麗總裁在自家博物館中看到了將月份、日期、星期橫向並列在同一視窗中的百達翡 麗懷錶725/4（1972年製，收藏編號P-1450），之後詢問研發人員能不能做一款這樣的萬年曆腕錶，於是有了並列顯示萬年曆5236P的誕生。然而腕錶體積較小，如何能放下足夠大小的萬年曆數字顯示？

解決之道是將日期的個位數與十位數分成兩個碟盤，全部加起來四個水平並列、雙雙同軸的碟盤，要順利運轉就是很大的挑戰。於是第一項專利產生，碟盤裝上「雙共面滾珠軸承」，讓每個碟盤都能在同一平面流暢顯示。

第二項專利是跳日結構的吸震裝置，它可吸收多餘能量以確保一次跳動一日而且兩個碟盤同步（如29變30時就有同步運作的問題）。第三項專利則是在31日轉換到1日時，可以讓個位數碟盤不因十位數碟盤運作而轉動的設計。

5236的31-260 PS QL自動上鍊機芯在上鍊結構還有另一項專利，自動上鍊減速齒輪在手上鍊時會與自動上鍊裝置脫離以減少磨損。此外，為了滿足4hz振頻（每小時28,800次）以及萬年曆的能量，此款機芯也較原型提高了20%的發條扭力，同時配備鉑金自動盤以提高上鍊效率。

ROLEX勞力士 別出心裁的新綠面

綠色面盤不僅是勞力士的品牌辨識色，更是2021年的流行色，這次勞力士運用了棕櫚葉圖案面盤，是勞力士又一次突在2021年，勞力士推出Oyster Perpetual Datejust 36（蠔式恒動日誌型36），搭配全新棕櫚葉圖案錶面。棕櫚葉圖案讓人聯想到熱帶地區茂密且充滿生機的雨林，展現出勞力士獨特的創意巧思與製造工藝。

勞力士旗下的錶款向來具有豐富多色彩的錶面，在日內瓦擁有單一錶廠專門投入面盤生產的勞力士，利用漆面技術提供多種不透明的顏色選擇，而電鍍技術則根據真實金屬產生金屬色澤，至於更為複雜的PVD（Physical Vapour Deposition，物理氣相沉積法）則是以極薄分子層覆蓋圓盤，營造奢華色彩，提升視覺效果。

勞力士在1945年推出首款Oyster Perpetual Datejust，錶款除了具有防水抗塵的蠔式錶殼與恒動機芯之外，位於三點鐘位置日曆窗，更是業界首創的設計，讀取數字非常容易；結合勞力士在1953年推出的小窗凸透鏡，可放大數字2.5倍，讓Datejust成為聲名遠播的知名錶款。

新款Datejust 36同樣具備蠔式錶殼，以堅固實心的中層錶殼搭配三角坑紋旋入式底蓋，可阻絕水氣與灰塵入侵。隱蔽式耳蓋確保錶帶和錶殼之間達到無縫連接，這是與前代最大不同之處。破性的圖樣選擇嘗試。

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HUBLOT宇舶表 首見橙色透明殼

透明的橙色藍寶石錶殼，是第一次看到的全新色彩，而自製陀飛輪機芯諸多結構也是以透視為主題所開發，無論內外，可以說是品牌在材料學與機械技術領域的雙料進化。

從2016年宇舶推出透明藍寶石水晶錶殼，至今能持續且穩定推出不同色澤、造型複雜的藍寶石錶殼腕錶來看，他們確實展現出碾壓般的過人實力。

此款Big Bang冰橙藍寶石陀飛輪自動上鍊腕錶，首先讓人印象深刻的絕對是全球首創的橙色藍寶石錶殼。藍寶石的主要成分是氧化鋁，純度高便會形成透明藍寶石。而透過微量元素的調整，則是顏色的關鍵。

例如微量的鐵、鈦會呈現藍色。鎳則會呈現黃色等等，掌握如此原則，像調色一般，需要加入特定比例的氧化鉻與鈦形成橙色色澤，但執行上還有諸多變數，例如成分、溫度、燒製時間都要需要掌控、嘗試，才能燒製如設想的冰橙色澤，更因為沒有前例可依循參考，不難想見品牌在過程中的反覆調整無數次，方能有所成。

宇舶首度在陀飛輪功能中採用前置微型自動盤，並將其安置於十二點鐘位置，與發條盒直接連動。自動盤採用較重的22K白金材質，搭配高硬度滾珠軸承，雖然尺寸小，但依舊保有良好的上鍊效率。與六點鐘一分鐘飛行陀飛輪兩相對望，呈現對稱美學。

RICHARD MILLE麥拉倫開到手腕上

製錶技術的展現不只在機芯、功能，特殊的錶殼等外觀設計也要靠卓越技術才得以實踐，以McLaren Speedtail為靈感而做的RM 40-01，就是藉著超強技力，打造出腕上超跑。

自2016年RICHARD MILLE與高性能超跑麥拉 倫McLaren合作至今，這是繼RM 50-03、RM 11-03之後兩者合作的第三款聯名腕錶，它雖然不是當中最複雜的，卻無疑是最有型的。從照片上來看，感覺錶殼有點不對稱，不像是一般的酒桶形，請不要以為這是拍攝角度所引起的視覺變形，這款腕錶真的是上寬下窄、上厚下薄，由69個獨立零件組成的錶殼共耗費2,800小時研發，鈦合金的錶圈、底蓋、錶側中柱與Carbon TPT碳纖維中殼的造型都非傳統的對稱樣式，精密吻合的難度很高。

不僅錶殼如此，連機芯都是這樣的特殊造型。第一次以自製陀飛輪結合動力儲存、超大日期、錶冠功能顯示的CRMT4自動上鍊機芯更是8,600個小時的結晶！很多時間是投入在細節的考究，讓功能性的機械結構也能符合美學設計，例如大日期的快調按把本來應該做在十時位置，但為了與四時按把對稱並表現車側散熱孔的形象，最終還是改到八時位置。再如動力儲存顯示就研發了三種樣式，從中擇一微調精煉，才成定案。

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BVLGARI寶格麗 史上最薄萬年曆

自2014年到2021年的七年之間，寶格麗以Octo Finissimo超薄系列連年打破世界最薄紀錄，今年品牌推出第七只締造超薄歷史的萬年曆，終於摘下所有複雜功能的桂冠。

延續寶格麗Octo Finissimo超薄系列的設計風格，這只Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆在外觀上也充滿了現代感。面盤佈局以中央時分針為分隔，分出上下兩半，上方是逆跳日期功能、下方是星期、月份顯示，底部6點位置則設有扇型指針式閏年指示。佔據面盤上方大範圍面積的逆跳日期非常吸引目光，大有向Gérald Genta招牌逆跳致敬的味道。 BVL 305是一枚整合性極高的機芯，具備萬年曆模組與雙逆跳顯示。

機芯共有408個零件，60小時動力儲存。為了達到極致纖薄的成效，除了採用微型自動盤，也在不縮小零件尺寸的情況下，充分利用零件間的空間。整只腕錶連同錶殼 僅有5.8mm的厚度，以萬年曆來說相當驚人！

而各項指示以圓形設計平衡鋪滿整副面盤的設計，在視覺上也充滿現代感。值得注意的是，此錶並未配Octo Finissimo簡練優雅的美學風格。錶款萬年曆功能可透過三個按鈕進行調校，2點鐘按鈕調校日期、4點鐘按鈕調校月份，8至9點間按鈕調校星期。到2100年2月之前都無須再調校，至2100年遇上閏年才須校正。

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