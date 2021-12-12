Patek Philippe聯乘Tiffany別注5711　未面世已上拍賣會5千萬成交

相信錶迷都在期待昨日（12月11日）於Phillips New York拍賣行進行的一項拍賣，正是近日的錶壇熱話Patek Philippe×Tiffany & Co。這天大的新聞源於兩個品牌為紀念合作170周年而推出170枚限量版超凡之作，合作錶款是Patek Philippe擁有極高人氣的Nautilus系列當中已經宣布停產的5711/1A型號，換言之是次將會是同型號最後一批作品，而且還換上了極具收藏價值的Tiffany Blue錶盤。最後不出所料地以天價成交，但亦出乎意料地遠高出大家所想，以535萬美元落鎚，收益將全數捐贈予The Nature Conservancy。

圖片來源：Patek Philippe／Tiffany & Co

是次新作Ref. 5711/1A-018為何震撼？首先是Nautilus Ref.5711這個型號水漲船高的程度令人嘩然，早在2016年推出兩款Nautilus 40周年鉑金限量版之後這個系列就已經一再超越頂峰，不論是如何的材質、功能搭配之下一樣備受熱烈歡迎，市場上一錶難求，有傳即使是Patek Philippe總裁的親兒子也難以入手，Waiting List更是令人絕望。直到今年四月推出Nautilus Ref.5711/1A-014橄欖綠面版本取代本來的藍面版本，同時宣布將於今年年底停產，原因竟然是品牌表示已經見到市場上充斥太多的Nautilus作品：「Patek Philippe並非只有單一產品的品牌」⋯⋯隨即在今年七月於Antiquorum拍賣行舉行的拍賣，一枚Nautilus Ref. 5711/1A-014估價高達150,000歐元，最後以416,000歐元成交，而其他網上拍賣的價格已經高於定價的十倍以上。

今年七月於Antiquorum拍賣行舉行的拍賣，一枚Nautilus 5711/1A-014估價高達150,000歐元，最後以416,000歐元成交（圖片來源：Antiquorum）

是次的周年紀念限量版由於是慶祝雙方合作170周年，所以也只推出170枚，將會在Tiffany & Co最具標誌性的第五大道專門店、比華利山及三藩市專門店發售，價錢為52,535美元。不過外國早有腕錶專家猜想迎來拍賣的那一枚能夠突破千萬港元，卻遠想不到還要再多數倍，隨即列入全球最貴的數枚腕錶之一，雖然未能超越Patek Philippe在2019年專為Only Watch而推出的Ref. 6300A-010（2.4億港元）、經典的Paul Newman Rolex Daytona（1.4億港元），以及排行第三的Patek Philippe Ref. 1518 in Stainless Steel（8,600萬港元），但第四之位卻可以坐得穩穩的。

圖片來源：Patek Philippe

接下來就要談談為何「Patek Philippe×Tiffany & Co」別具象徵意義。其實Patek Philippe一直以來都沒有與其他品牌合作聯乘，於是Tiffany & Co就是唯一本命，就在170年前雙方進行首次合作。Patek Philippe於1839年創辦是世界上首家量產懷錶的製造商，而Tiffany & Co則早兩年成立，兩者有著相近的年紀。接著來到1851年，當時Patek Philippe的創辦人之一Antoine Norbert de Patek就來到美洲大陸決定在歐洲之外找尋他心目中經銷腕錶的最佳人選，目的是打入美國市場，旋即就在紐約與當時Tiffany & Co的創辦人Charles Lewis Tiffany商談起來並一拍即合，簽下了一張150枚腕錶的巨額訂單。之後在2008年Patek Philippe在美國開設首家專門店，也選址Tiffany & Co最具標誌性的第五大道專門店之內，而且這裡出售的錶款都刻上Tiffany & Co.的名字，向來都別具特殊意義，並且深受錶迷的追捧，當然也往往能夠在拍賣場上錄得佳績。