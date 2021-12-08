SEIKO精工錶半世紀潛水錶歷史　與海洋環保及深潛密不可分之傳統

說起精工錶（SEIKO）的歷史，大家馬上就會想起其最具象徵意義的石英錶，不過原來對於潛水錶的範疇原來SEIKO亦有一番造詣，藉著SEIKO以保護海洋為題而開發出來的「Prospex」系列以及推出的「Save the Ocean」企劃，我們再來回看關於SEIKO與海洋的故事。

SEIKO「Prospex Save the Ocean」SRPG69K1（圖片來源：SEIKO）

以工藝而聞名的日本職人精神之下，SEIKO以多項獨家又創新的技術而在世界潛水腕錶的範疇上佔一席位。品牌的首枚潛水錶於1965年誕生，是當時日本首款國產防水150m潛水腕錶，應用了大家在潛水錶中不難見到的特色例如較大號的錶冠、旋轉錶圈、寬大的指針和錶盤刻度等，並且翌年日本在第八次南極地域觀測之中成功測試出該作的可靠性與精準性。

SEIKO於1986年推出世界首枚陶瓷外錶殼保護圈，防水1000m 飽和潛水用腕錶，並用上輕盈且抗腐蝕性佳的鈦合金錶殼，一體成形的構造防水性優異（圖片來源：SEIKO）

自此打開了品牌製錶史上潛水錶的新一章，接下來在1968年品牌收到來自廣島縣一名專業潛水家的來信，指出當時市場上存在作品大多到達300m以上的深潛時皆無法承受以高壓氦混和氣體作為呼吸氣體的飽和潛水系統。此時又燃起了匠人的研究之心，研發直到1975年，催生出世界上首款鈦合金一體式構造的防水600m飽和潛水規格腕錶，是次足以在錶史上留下重要的足跡，由於鈦合金耐蝕、耐損傷的特色，成就出世界頂尖的耐用性能，並且僅憑外觀就取得20項專利。

世界首枚搭載電腦機能防水潛水腕錶Scubamaster（圖片來源：SEIKO）

然後來到1978年的品牌掀起了石英革命，石英機芯亦應用在600m飽和潛水規格腕錶之上，而且去到1990年，甚至研究出世上首枚電腦化潛水錶，搭載水位感測器和模擬深度的傳感器等多種功能，潛水時間、測量水深、以及其他重要潛水資訊都能在小小腕錶上一覽無遺，可謂是潛水的好幫手。品牌還有更多關於潛水錶的成就在此就不作詳述，最重要的一點還是SEIKO與國際標準組織ISO通力合作去制定何謂「專業潛水錶」的標準，也就如天文台認證一樣，專業潛水錶也要得到「ISO6425」國際標準，品牌參與ISO6425的制定之後於1996年正式發布，當中包括最低防水標準100米並要高出25%的防水性能、具備刻度達到60分鐘的單向表圈、25cm距離可讀性的夜光效果以及抗磁抗撞等等的要求。

是次「Save the Ocean」企劃香港站以「捉鬼網」為主題（圖片來源：SEIKO）

沿襲自這些品牌對於海洋的尊敬與挑戰的傳統，Prospex系列的功能性及設計皆來自於海洋，而且潛水錶的優勢性能往往體現在各種上山下海的極限挑戰之中，所以Prospex系列也有針對海陸空運動而設計不同款式，至於最近推出的「Save the Ocean」企劃則旨在於全球各地宣揚海洋保育理念，而在香港就以「捉鬼網」為主題。

特意請來向來有進行深潛的黃德斌及余曉彤親身到海底捉鬼網，同時宣揚保育海洋的理念（圖片來源：SEIKO）

何謂「鬼網」？原來是指海洋中廢棄的漁具如漁網、漁籠、漁絲和漁鉤等，鬼網是一種相當常見的海洋垃圾，卻會對海洋生物造成威脅以至影響整個海洋生態。魚類、海龜、海鳥等常常因為被鬼網纏繞而窒息、受傷、死亡。至於要「捉鬼網」就不得不深潛下去，一般人實在難以觸及，所以品牌特意請來向來有進行深潛的黃德斌及余曉彤親身到海底捉鬼網，同時宣揚保育海洋的理念，希望可以層層遞進地改變世界。