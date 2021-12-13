勞力士手錶行情｜Sky-Dweller、GMT-Master II百事圈價格大幅攀升

鋼殼勞力士運動錶是目前鐘錶市場上最火紅的作品，而且還不僅限於Daytona、水鬼等令人耳熟能詳的明星款，從這幾年原本一些詢問度沒那麼高的系列如Oyster Perpetual、Explorer也開始行情爆衝的情況看來，可見現在有多少人想要「一勞永逸」，感覺上只要不是什麼很雷的款式，鋼殼勞力士運動錶在市場上一現身就幾乎是人氣與買氣的保證。

本次我們先不談Daytona和水鬼，就以GMT-Master II百事圈和並非完全都是鋼材質製成的Sky-Dweller近期的價格走勢，一窺勞力士手錶炙手可熱的程度。

Rolex勞力士鋼殼 GMT-Master II百事圈和Sky-Dweller價格大漲。（IG@watchanalytics）

由外媒最近揭露的觀察報告中，可見GMT-Master II百事圈126710BLRO原本在疫情爆發前的2019年年底，當時價格就已經衝高到1萬6千歐元的水準，相較它的歐元定價9,250高出不少；不過當2020年上半年疫情剛開始爆發時，高人氣如126710BLRO也不免受到影響，市場價格一度跌落至1萬5千歐元的近年新低，但是從2020年8月以後，這款錶的價格又開始穩步上升，不止從1萬5千歐元升回1萬6千歐元，而且還一路節節高昇直到最近已經正式超越2萬歐元大關，目前126710BLRO的溢價率已經呈現126%的驚人比率。

GMT-Master II百事圈126710BLRO的高人氣無須贅言，它的行情雖然在2020年一度跌到近年新低，但2020年8月開始反彈至今，價格已經衝到比疫情前更高的水準。（Rolex官網）

另一方面，Sky-Dweller系列中最基本的白金鋼搭三板帶款式326934，它在疫情爆發前的價格約為1萬9千歐元，這款錶本身的定價也是滿高的（14,200歐元），照正常邏輯判斷在2020年時手錶的行情應該是往下掉，可是Sky-Dweller反而是呈現逆風高飛的狀態，整個2020年它的價錢都沒掉下來，還從2019年低於2萬歐元一路漲漲漲到2021年的現在，價格已經高升到2萬7千元，所以326934現在的溢價率也來到90%，而且誇張的地方在於過去一年這款錶的價格漲幅直線上升42%之多！

Sky-Dweller 32693有點令人意外地在疫情期間價格不跌反升，目前溢價率已經衝到90％。（Rolex官網）

從這兩款鋼殼勞力士運動錶的例子中我們再次見識到勞的魅力有多高深莫測，任何品牌如果有少數幾款錶可以達到接近甚至超過100%的溢價率都已經是不得了的事了，但是勞力士卻可以像是多點爆發般，一只接一只價格被炒上去，而且每當我們以為手錶價格應該已經衝高到極限了，但好像卻又總是可以突破我們的想像達到更高點，就像Sky-Dweller 326934，誰能在兩年前料到經過疫情打擊後，它竟然還有本事可以不掉價然後把價格提升到另一個境界，接下來這款錶有沒有可能會漲到超定價一倍的程度？經過前兩年的市場趨勢看下來，現在應該沒人敢把話說死了。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：鋼殼勞力士夯翻 GMT-Master II百事圈和Sky-Dweller行情價格大漲】