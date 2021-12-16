HUBLOT村上隆推出「微笑之花」2.0　七彩寶石花瓣手錶售近80萬

還記得2021年初HUBLOT宇舶與日本潮流藝術大師村上隆共同推出了一款話題手錶——Classic Fusion Takashi Murakami All Black經典融合系列村上隆聯名錶嗎？那款錶將藝術家最具代表性的「微笑之花」（Kaikai Kiki Flower）圖案放上面盤，以立體化設計佐以超過500顆黑鑚（花瓣鑲嵌456顆黑鑽、花蕊鑲嵌107顆黑鑽），搭配黑色陶瓷錶殼呈現宇舶手錶備受市場喜愛的All Black風格。

由於經典融合系列村上隆聯名錶集結藝術大師才氣、高級製錶品牌的工藝加上設計夠獨特、獨具潮流感，且數量又很稀有（限量200只），因此上市後引發收藏家爭相上門詢問，造成一錶難求的盛況，沒有懸念地成為今年最受矚目的藝術聯名手錶。

HUBLOT與村上隆聯名推出「微笑之花」2.0，是七彩繽紛的藍寶石彩虹錶，想必又會引起一陣搶購熱！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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宇舶在首款經典融合系列村上隆聯名錶問世不久後就已經確定會推出第二代作品，而且也曾預告時間會落在2021的下半年，結果等了又等，終於在2021年倒數不到一個月的時間內正式發表村上隆聯名錶第二彈，亦即Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow經典融合系列村上隆藍寶石彩虹錶。

宇舶先前推出第一款村上隆聯名錶時，整只錶看起來很潮很有個性沒錯，但是提到大師的微笑之花畫作，多數人心中最先浮現的印象，恐怕還是五彩繽紛的童趣風格，因此宇舶第一款村上隆聯名錶有點像是用自己的角度來詮釋藝術大師的得意傑作，到了第二款作品中，宇舶則是完全發揮了微笑之花的本色。

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經典融合系列村上隆藍寶石彩虹錶整體設計承襲前作而來，包括同樣奠基於經典融合系列、融入微笑之花元素，包括機芯也都是同一枚，不過相對於前作的潮流酷味，第二代微笑之花手錶顯然更著重於推廣藝術大師的可愛理念。

錶款採用宇舶近年研發有成的透明藍寶石材質製作，搭配半透明橡膠錶帶，以潔白優雅的造型印象形成與前作的強烈對比。且錶款就連錶冠都以藍寶石製成，放眼錶壇各款透明手錶顯得非常難能可貴且獨樹一幟。新款面盤上仍有立體的微笑之花活動裝置，隨著佩戴者的手部活動，花瓣會隨之進行順／逆時針的轉動，不過新款最主要的改變在於宇舶以彩色寶石取代黑鑚，微笑之花的花蕊點綴著7種彩色寶石，分別是紅寶石、粉色藍寶石、紫水晶、藍色藍寶石、沙弗萊石、黃色和橙色藍寶石等，且自花蕊延伸至12朵花瓣都延續這樣的漸層彩色，如此一來當微笑之花裝置開始自由旋動時，彩色寶石交織形成的斑斕顏色便十分引人入勝，彷彿在手上自帶一道彩虹般讓人看得賞心悅目。

錶背同樣可見透明底蓋下所呈現的MHUB1214 UNICO自動機芯，這枚機芯功能雖基本，不過它的動力儲存達到72小時，實用性不容小覷，而且新款採用透明藍寶石錶殼，代表機芯前、後、左、右等視角都能看得清清楚楚，無論就視覺通透性、色彩豔麗度，經典融合系列村上隆藍寶石彩虹錶比起前作明顯大不同，甚至就連限量數100只也只有前作的一半，而且相較於前作HK$ 205,800的定價，第二代由於材質珍貴性、製作難度提升等因素，因此價格也一口氣直衝近80萬大關，身價直接三級跳。若以第一代所掀起的市場熱度推估，經典融合系列村上隆藍寶石彩虹錶又將成為最近收藏家兵家必爭的大熱門爆款。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：HUBLOT x 村上隆「微笑之花」聯名錶第二彈現身！七彩寶石氣場驚人！】