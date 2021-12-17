2011-2020年價值被低估的5隻手錶　連升值皇者Rolex也有1款入榜？

叫好不叫座的錶款每年回顧都可以抓出一大把，不叫座的理由有可能是品牌不夠力、沒搭上錶界趨勢、或是單純整個市場都瞎了不識貨，但共通的是它們都是真正的好東西，而且東西越好，我們就愈對它的失利感到不值，甚至反過來怨恨那些隨便做做卻賣得很好的錶。2011至2020這十年著實出了不少被低估的錶款，一方面製錶業的生產水準在這段期間達到了高峰，各家品牌當真做出了不少優秀的作品，但另一方面市場卻也在這段期間變得更加極端，一旦沒打中消費者的口味不論你東西做得多好都有可能血本無歸，最好的年代也是最壞的年代。

這裡選出的5款未必是「最」被低估的，不過看著這 5 支錶不禁令人想像，如果當時買錶人的品味能懂得欣賞它們、讓它們得到了正確的評價的話，現在整個市場的風氣會不會很不一樣呢？

Grand Seiko 62GS復刻版

GS 做復刻錶的週期不太規律，不過他們在2013至2015年間罕見地連續三年復刻了三款品牌在1960年代的經典款。相較於頭兩年的 44GS 和 57GS，2015年推出的 62GS 算是其中知名度相對較低的一款，奇特的錶耳造型似乎也沒那麼討喜，然而這個造型特殊的錶耳實際上是這幾款當中最難做的，要磨到每個面都像鏡子一樣還能維持形狀工整對稱當真是整死錶廠的品管，難怪往後 GS 絕少再用這套殼型推出其他產品，復刻款更是從此成為絕響。

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IWC 工程師 SL

每個人對 IWC 工程師的記憶會隨著你認識它的年代而有所差異，如果你是從古董錶開始玩起的話工程師對你來說是古典的正裝錶，但如果你是在 2000 年代以後才接觸IWC的話你心目中的工程師應該是有稜有角的工程師 SL。SL 的造型源自設計大師 Gerald Genta 1970 年代的設計，在經歷了 2005 年的大改款之後正式成為這個系列的基本型，2013 年度的升級則是將錶款的細部線條修得更加洗練。2017 年 IWC 將整個系列砍掉重練，新版造型回歸 SL 之前的古典設計，SL 從此淡出市場；雖說喜歡哪種工程師關乎個人情感和審美觀，但SL繁複的立體線條卻是現代錶殼造型中不可多得的精品，一旦停產了還是不禁令人感嘆好錶寂寞。

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Jaeger-LeCoultre Geophysic True Second

老實說我認為積家這整個牌子大部分的時候都被低估了，不過這支 Geophysic 在 2015 年推出的跳秒錶又堪稱其中最可惜的一例。「跳秒」可以說是最低限度的恆定動力裝置，懂機芯的玩家都知道買這種錶是用最少的錢入手了一項（可以賣很貴的）精密複雜功能，而且積家在這裡用上了一顆過去只在他們的原型錶中出現過的錨形擺輪，像這種高度概念化的設計隨便裝個貴一點的錶殼就可以賣破幾百萬，可是當時它的不鏽鋼款牌價只要台幣三十萬出頭，幾乎可以說是賤賣了。

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Omega 海馬 300

2014 年 Omega 將他們家在 1957 年發行的第一支專業潛水錶加以重新詮釋，在原有的海馬潛水 300、海馬 Planet Ocean 之外另行推出了「海馬 300」這條復古產線。海馬 300 的外型在復刻和現代之間取得了很好的平衡，搭載的大師同軸擒縱機芯也為品牌的「全產品 15,000 高斯抗磁」開了第一槍，完成度相當高，無奈大家一提到海馬首先想到的都是潛水 300 和 Planet Ocean，這個復古系列始終沒能引起足夠的話題，即便隔年推出了 007 紀念款也沒什麼起色，堪稱是 O 牌最被低估的一款。2021 年海馬 300 全面更新，由裡到外都比前代更升一級，品質之高毋庸置疑，誠心希望這次別再叫好不叫座了。

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Rolex Cellini

說勞力士被低估了應該會氣死一堆牌子（或是說所有牌子），但 Cellini 的確是他們家最欠正確評價的一款。勞力士好賣的是鋼殼運動錶，金殼正裝錶則是乏人問津到店頭就有現貨，然而這裡的賣或不賣無關品質好壞，反映的純粹是市場偏好，相對地考量到定價和錶款作工的話 Cellini 反而是勞力士旗下CP 值數一數二高的，有些玩家甚至認為它足以越級跟PP抗衡，評價之高可以說是推崇備至了，像這樣的錶款居然能有現貨、而且還是「正常」交易，以勞力士來說已經是一種低估了。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：被刻意忘記的五大名錶？2011-2020年最被低估的5支錶，人氣品牌勞力士罕見入榜】