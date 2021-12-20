TAG Heuer虎年限量版優雅霸氣兼備　Carrera系列致敬最危險公路賽

2022年即將迎來農曆新年中的虎年，作為「百獸之王」老虎向來別具霸氣，亦是勇敢的獨行俠。特別為了虎年瑞士製錶品牌TAG Heuer以Carrera系列推出虎年限量版腕錶，除了應用了應節的虎紋設計，平日佩戴亦不失時尚，Carrera系列也與品牌以及老虎的特質相符，今回除了推介新錶之外，就來看看Carrera系列以及以危險而見稱的Carrera Panamericana公路賽。

Carrera Panamericana卡萊拉泛美公路賽的海報

Carrera Panamericana（卡萊拉泛美公路賽）於1950年開始舉辦，何以會成為危險的代名詞？原來比賽的由來是因為貫穿美洲大陸、跨越阿根廷至阿拉斯加的泛美高速公路墨西哥路段建成，而墨西哥政府為了向全世界展示這條公路於是就舉行這項泛美公路賽，比賽分為9個路段，全長約3,300公里，需要5至7天方能完成。當中最為嚴酷的是其中一段連續950公里的路段只有一個中間點可作休息，而且比賽中途更有著眾多來自天氣及野生動物的不可預測狀況，在舉行的首5年內就出現高達27人的死亡人數，有著世界頂尖的危險程度，所以中間一度停辦，直到1988年才復辦，只有經驗豐富車手方可參與。

TAG Heuer Carrera系列於1963年創造出來，品牌於1996年推出復刻版（圖片來源：TAG Heuer）

大家不難想到TAG Heuer的Carrera系列正是啟發自這項比賽，Carrera系列於1963年推出，向這充滿神秘色彩的公路賽而致敬，而品牌亦都曾經擔任比賽的官方時計，甚至品牌的代表車手都有勝出過賽事。順帶一提，同樣看中比賽的獨特性的品牌不只TAG Heuer，著名車廠保時捷亦以Carrera來定義車型性能，成為了著名車型911的靈魂，保時捷曾在比賽中多次獲得冠軍，而1988年之後一直都用911來參賽，還有另一款四門跑車Panamericana亦是以比賽來命名。

虎年限量版腕錶（圖片來源：TAG Heuer）

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可見Carrera Panamericana深得具有冒險精神的自信之士的青睞，是次TAG Heuer的虎年限量版正好突顯這項特質，作品兼具優雅的傳統元素以及運動氣息，採用41毫米精鋼錶殼，錶盤由沉穩的藍色與深色條紋結合出虎紋，較淺的藍色虎紋是以藍色PVD塗層的水平拉絲金屬製成，深色條紋則利用塗料裝飾，看起來別具層次感。時標、三枚指標和星期與日期窗以18K玫瑰金鍍金工藝處理，12點鐘標有品牌標誌。錶背的藍寶石鏡面點綴著一頭藍色老虎，鏡面之下可以窺看到擺陀。最後再配以優雅的藍色小牛皮錶帶，錶帶兩側還有金色縫線帶有一點低調的高貴感。是次作品限量300枚，以藍色漆面禮盒包裝。