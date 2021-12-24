手錶收納｜展示架變身超型玩味機械人　3款玩家級手錶收藏盒推介

以前曾經在論壇中看過一個現在仍然覺得最man的手錶收納方式：他是直接拿車行裡放板手螺絲起子的紅色工具車來裝錶，抽屜拉開手錶就在裡頭一字排開，彷彿用看的都有機油味。 文： Kevin Hsiao 和 Sun Kyo（GQ Taiwan）

錶買得多了自然就得面對收納的問題，你可以去LV訂製專屬的錶盒，或是去買一座有溫濕控制還能順便放雪茄紅酒的落地櫃，不過要是能有前面那位仁兄的氣魄直接拿工具車來收錶其實也是很有態度的一招。

戴錶講究風格，不戴的時候也是，錶脫下來要如何有品味地成為房間風景的一部分也是玩錶的養成之一，風格之士不可不慎。

Robotoys

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這一系列機器人錶架曾經出現在MB& F的概念店M.A.D. Gallery裡——對於一個會把克雷飛天神的武器做成手錶自動盤的品牌來說會對這種錶架感興趣並不令人意外。打造出這批作品的Mr. Y.N, Choi擅長將一些工業材料解構後重新拼裝成充滿了蒸汽龐克風格的機器人，如果再為它裝上燈管的話就可以充當桌燈，裝上錶枕頭就搖身一變成了錶架。我們在描述手錶時常常會用上「三眼」、「兩眼」之類的形容詞，如今把錶裝在這個錶架上當真就讓錶頭成了機器人的臉孔，兩種機械無縫合體。值得慶幸的是像這種奇妙玩意現在除了 M.A.D. Gallery之外也可以在線上買到，不過以錶架來說不算便宜，希望你的錶配得上它。

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G-Shock × 變形金剛

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現在再看到這種拿機器人來當錶架的點子很容易讓人聯想到兩年前在錶界和玩具界都掀起不小風波的 G-Shock 變形金剛，當初這個聯名打的是雙方都在慶祝35週年的名義——事實上 G-Shock（1983 年）和變形金剛（1984 年）的誕生年份差了一年，因此那個時候特地選在 2019 年初這個時間點讓兩邊的週年紀念頭尾可以接上；這隻柯柏文在機器人型態時 G-Shock 的錶頭嵌在胸口，載具型態則是變身成錶架，以變形金剛歷年來做過的各式跨界聯名來說算是頗有創意的一款。目前這套錶在ebay上已經炒到港幣快1萬了（原本定價只要約2,000港元 ），倒是沒有錶的還沒破萬（不過還是比原價貴了好幾倍），當年心裡存有怨念的現在還有機會。

Hodinkee 雙開式錶盒

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看了那麼多異想天開的來點古典的。全球最具影響力的鐘錶網站《Hodinkee.com》也有在經營線上商店（而且生意做得很大），在他們經銷的各式手錶相關收納中有一系列雙開的錶盒特別引起我們的注意。像這種「觀音開」的硬盒是相當傳統的設計，以前有些品牌或是錶店原裝的錶盒就長這樣，只是隨著高級錶的包裝愈做愈誇張、動不動就是實木鋼琴烤漆什麼的，如此這般小而美的收納方式現在反而得另外花錢買了。這款的尺寸拿來當旅用盒有點大，倒是它別緻的開蓋方式陳列在家裡還比較好看，除此之外同系列的顏色也很多，不論你戴的是勞力士還是卡地亞這裡都有合適的主題色。

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3 款最適合「 健身重訓 」的 G-Shock

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：手錶收藏盒變身機器人？三款「玩家級」手錶收藏盒介紹，特殊機械構造讓手錶置中成為機器核心】