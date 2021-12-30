名錶鑒定｜如何分辨Rolex手錶真偽？8個重點簡單分辨是否山寨假錶

雖然山寨仿錶存在已久，不過長久以來，它一直是個略帶禁忌的話題，因此在大眾主流討論中，並不是經常被提起，也有很多人認相關主題不太入流；但隨著山寨工廠的技術越來越進步，也造成了許多事件，除了錶友間交易時可能會產生爭議外，甚至還有錶店受害的案例，因而引起了玩家注目。 文： 錫箔人、Kevin Hsiao（GQ Taiwan）

這一次，我們也針對山寨錶的近況與應對方式，進行重點介紹，讓錶友在賞玩與交易的時候，能夠知曉可注意的重點事項。

山寨錶的市場龐大，產品也越做越像。 （Gettyimages）

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1. 自己能否分辨？

只要是山寨，就必定有破綻，很多玩假錶的「圈內人」都能夠一眼分辨出來，甚至連是由哪家工廠做出來的都能講得清清楚楚；但對尋常玩家或甚至錶店來說，就多半會因為沒有特別研究，而容易掉入陷阱。

特別是比較熱門的品牌，例如 Rolex、Panerai、AP 與 Omega 之類的山寨仿真度都已經相當高，因此如果是不露機芯的款式，對不是仿錶圈內的人來說，就算拿著真品實際對比都未必分辨得出來。

不過也有相對好分辨的，例如真品價格動輒以千萬計的 Richard Mille 或是各種陀飛輪錶款，在仿錶上的擬真度就都很低，這種山寨就算要價幾萬塊也是一眼假，對剛玩、外行、執著想要裝闊的買家會比較具吸引力，但熟手就知道這種東西很好笑。

因為 Richard Mille 的質感、機芯打磨水準，都不是山寨工廠所能達到；而絕大多數的瑞士中階以上陀飛輪錶，也都已經使用了無卡度游絲與擺輪，相對於仿錶陀飛輪大都還是使用快慢針來調整走時，兩者間的差異相當明顯。

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2. 越熱門的款式越須注意

是的，尤其是熱門品牌、錶款，通常會有更多工廠投入，而每家產品的特色也常會不一樣，比如有的走時穩定、有的陶瓷圈顏色漂亮、有的錶帶質感好，所以經常有人把 A 廠與 B 廠或甚至 C 廠的零件套起來，想做出最像的組合。

也有很多修錶師或賣家會提供改裝服務，為山寨進行細部修飾，說是弄成更接近真錶的樣貌，不過由於改裝的花費多半很瘋狂，有時候甚至會高過真錶的同性質服務或零件，因此也有一派認為這些並沒必要，純粹是為了製造利潤而生的行為。

3. 改裝錶可分為幾種?

大致可以分成「一般改裝」與「真品零件改裝」兩個部分來說。

「一般改裝」大多就是假錶商或修錶師提供的服務，這類工程的意義不大，畢竟假品再怎麼改也不會是真的，而且比較狠心一點的賣家，一塊玻璃開價四、五千塊、一個拋光開價四、五千塊的人都有，這甚至要比真品原廠的報價還要貴上許多。再者，為了賺錢將錶越改越不像的不良修錶師也所在多有，例如原本已經正確的玻璃厚度，游說錶主換更薄的、換比真品更通透的，反而比沒改還假。

「真品零件改裝」則是有些山寨錶的買家，特別是Rolex狂熱者，會願意花費幾萬塊購買真品零件，並將它們裝在仿錶上；這麼一來，從外觀直接可以看到的面盤、指針、玻璃與錶圈就都是真的，這種東西也經常會以「不開背蓋就是真品」為訴求，一枚超過5萬或接近10萬都是常態。

當然大多數人會覺得為山寨錶裝上真零件，根本是多此一舉而且浪費錢，不過這類錶主自有一套算法：首先，這枚仿錶的外觀已經變成很接近真品，讓他戴著進出專櫃無壓力（不知道為什麼這類錶主很喜歡挑戰專櫃？）；再者，等戴膩之後，這些零件拆下來仍是可以變賣，而且甚至還可能漲價，所以這些零件不但讓錶看起來更真，而且是免費或可賺錢的。

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4. 只能靠開蓋看機芯，來確定真偽嗎？

基本上，有 99% 的例子是如此，但也不是絕對。

雖然在大多的狀況中，開蓋看機芯是驗明真偽的最後手段，畢竟大多數中高階錶款的機芯都有不錯質感，目前都還不是仿錶廠處理得來的。但很遺憾，其實也有人會在仿錶裡面裝真機芯，這時候就算開蓋看內部，也未必能夠辨別。

5. 仿錶裝真機芯，真的有這樣的事？

是的，無論是自戴或詐騙，都有為仿錶裝上真機芯的例子。

舉例而言，Rolex 15200 的價格約在 10 萬元左右，舊款綠水鬼 116610LV 的行情則近 60 萬，而這兩隻看似沒直接關係的錶款，卻使用了結構相同的 3135 機芯。

於是乎，如果有人原本就已經花費了近十萬為綠水鬼換上真的外觀零件，然後用十萬左右的代價購入 15200，再把 3135 機芯拿出來放到綠水鬼裡面，就能以不到 20 萬的代價，組裝出一隻面、針、圈、玻璃與機芯都是真的假綠水鬼，而想要判別它的真偽，難度就又提高許多。

6. 要怎樣才能絕對確認一枚錶的真偽？

說到底，高價錶的真假還是要由原廠才鑑定，因為除了零件之外，他們還握有外殼與機芯編號、特殊儀器等外界沒有的資源。

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7. 原單錶真的是原廠流出嗎？

不是，錶的世界沒有原單這種東西，這是很基礎的智力測驗，用來篩檢好騙的人，沒過的人就只好繳交智商稅了。原單在早期是指精品製造過程中，多餘的材料被代工單位拿去製造預定外的數目，並以品質、材料都等同原廠為訴求，不過這種事情在近年的發生率已經極低，在高單價的手錶領域更是不可能。

現今的瑞士錶除了都有嚴密管理，也規定必須在瑞士境內製造，因此並沒有縫隙能有原單貨流出。也就是說，當有人說手上的是原單錶時，只有兩種可能：被騙了或是想騙人。

8. 要怎麼避開風險？

先做功課了解市場狀況，而且不要太過貪心是基本的，比如近期一隻 Rolex 綠水鬼在錶店有將近 60 萬的出售行情，這時候要是有人在網路上登出低於 50 或甚至 40 萬的價格，然說是急售、不懂隨便賣，那就很可能有問題。

向有信譽的店家、熟人購入是相對安全的管道，大家立好字據說明要是原廠檢驗不過，應該如何退費處理，將事情先講清楚，是比較建議的方式。熱門錶款的價格都相當透明，很少會有低於行情太多的物件出現，如果看到這樣的情形，或是在交易過程中有任何疑慮，那就最好先停下多想想。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：山寨錶越做越像，該如何分辨？8個重點幫助你簡易判別】